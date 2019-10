BATE. Hoy se reanuda el culebrón allá en NY. La bulla es que hay bases llenas y que Wilter Blanco va hoy al bate, seguido del “pitcher” chapín, Chang Monroy, y del “short stop” catracho, Ramón Sabillón... Será...



VIVOS. Las antenas de aquellos que dijimos en la gran manzana ya les mandaron a decir que se pongan vivos, porque el último capítulo del culebrón podría ser mañana o pasado mañana. A ver si esta vez se vuelan a su “amigo”. Tienen como dos años de estar soñando.



BANDA. Lo divertido es que el tiempo pasa y, por estar soñando con que mañana se llevan al hombre y les ponen la banda, no trabajan en política y hasta ya se olvidaron del nuevo partido. Allí van a quedar. En cambio, los azulejos, no paran.



AVIÓN. En esas redes se “volvieron” a llevar ayer al hombre de El Chimbo. “Verdad que les dije a qué venía el avión”, escribió uno de los tantos ilustres. Un alero llamó a Pepe y respondió que él estaba en su chola C de la R. Tantas veces que se lo han “llevado”, que hasta él mismo va a terminar creyendo que ya se lo llevaron.



CANTA. La “Mujer Araña” anda regando la bomba en Cybex de que si el chaparrito Sabillón es llamado a participar en el Honduras Canta, muchos serán los llamados, y muchos los escogidos, incluidos unos que sacó a bailar el popular “Don H”... Ayyy, papa...



DEA. La llevada y traída narconovela ya está en sus últimos capítulos y, hasta el sol de hoy, ninguno de los testigos –ni siquiera el agente de la DEA- ha dado cuenta del origen de las iniciales “TH”.



2013. Para que ya dejen de hablar babosadas, el MP sacó a bailar ayer todo un informe, con pelos y señales, de las más de 40 operaciones de gran envergadura que ha lanzado por tierra, mar y aire a partir de 2013 en contra de los narcos.



DELE. “La verdad en los hechos”, se denomina el informe. Pero, como en esas redes no se les escapa nadie, allí estaban dele que dele que emitieron órdenes de captura contra capos que ya días se entregaron a USA o que ya fueron extraditados. Las órdenes son viejas y lo que pasa es que la chepa estaba comprada por los ilustres y las engavetaron.



VIEJA. Aparece la “vieja guardia” cachureca y le manda a decir a sus dirigentes que “no agachen la cabeza” y no se achicopalen ante las “mentiras de los radicales de la izquierda”.



BALDE. Coalianza a punto de patear el balde. El propio colocho, Miguel Ángel Gámez, reconoce que tienen cuatro meses de no recibir salario y no hay pisto ni para el agua y el papel higiénico.



COLÓN. Para que vean que no solo aquí hay Salvadores Zúniga que le vuelan los deditos a la estatua del almirante genovés, allá en USA, ayer, en plena celebración del Día de Colón, pintarrajearon su monumento en Long Island, por el “genocidio indígena”.