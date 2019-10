SERIO. Va en serio “voz de muerto”. El fin de semana tuvo reuniones en Comayagüela y todos los caminos indican que va por la candidatura del gonfalón rojo-blanco-rojo. A ver qué tal le va con JLM. ¿Y RV?



DANLÍ. El buró político de “Netanyahu” no para y el fin de semana se desplazó por los dominios del viudo alegre, en Danlí. El “estado mayor” olivista tuvo asamblea con los caficultores y prometieron meterles el lomo duro y parejo.



CÓDIGO. Los turquitos de la CCIC insisten en mandar de vacaciones el Código aquel a Copacabana, Cancún, Punta del Este, Miami, en fin, y que vuelva dentro de un par de años. El 10 de noviembre, si no le amplían el descanso, aterrizará en el vetusto Toncontín.



CANTA. Hoy habrá descanso en el culebrón del Honduras canta, allá en NY, pero se reabre mañana. Socazón perra entre los que quieren que a Tony le den cadena perpetua y los que quieren que salga liso.



DROGA. Por qué mejor los gringos, preguntan unos chuscos, no legalizan la droga, como cuando la ley seca en los años 20. Con el polvito legalizado, se acabó el narcomenudeo en las calles, la compra de chepos, militares, el aterrizaje clandestino de avionetas, las masacres por pleito de territorios, en fin...



MILLONES. Otros chuscos preguntan... A ver cuándo le dan cadena perpetua a un narco gringo, lo exhiban como al Chapo y sacan a bailar el juicio en todos los medios. Y a ver, dice un cieguito, cuándo rinden un informe –con pelos y señales- de “toda” la droga que incautan dentro de USA. O de los miles y miles de millones del lavado de activos en los bancos gringos... No hallan qué inventar. Cómo no, chon... querés petate y querés colchón...



LISTO. Ya todo listo para la licitación de los aeropuertos catrachos, sin Palmerola, y la bulla es que hay buenos consorcios internacionales que ya metieron papeles. Pero, la comidilla es que ya andan unos queriendo manipular el proceso.



GERMANIA. Si miramos el vaso medio lleno, y no medio vacío, debemos darle gracias a Dios que en esa tragedia de ayer en Germania no hubo por lo menos una docena de muertos. Alabado y bendito sea el Señor.



MUEBLES. A Marlon Duarte -el abogado de los Rosenthal- se le chamuscó su negocio de muebles. También se quemaron más de 15 carros y varias casas.



RNP. A alistar papeles y los CV se ha dicho, porque los trillizos del RNP reclutarán esta semana a unos cuatro mil enroladores. Su trabajo será levantar datos “in situ” para la nueva identidad.



PRENSA. Danielito y la Chayo ya tienen pateando el balde a La Prensa, el diario más antiguo y respetado de “danielandia”. El fin de semana sacaron su última publicación con papel de bovina. Ya se habían echado al pico el Nuevo Diario. ¿Y allá quién brinca?