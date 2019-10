LEYENDA. Duelo de pancartas en el hemiciclo. Pancartas los refundidores con la leyenda del “Fuera JOH”, pancartas los cachurecos con la foto de Mel junto al gran “Don H”.



TAJO. La bancada del Pinu se une al pedido de juicio político de Libre para volarle la cabeza de tajo a JOH. Ya llevan como 33 votos. Ya solo les faltan 63 votitos.



SANDALIO. “No sé... no me acuerdo... no sé... no me acuerdo”, repetía y repetía ayer Sandalio ante el asedio de la defensa de Tony. Su testimonio era esperado como agua de mayo por aquellos que dijimos, pero, parece que les salió cachinflín.



TH. Sepas Judas, dicen los leguleyos, cómo es que Sandalio, el agente de la DEA que capturó a Tony, nunca vio ni tocó el paquete con las siglas “TH” y tampoco sabe si el paquete de la foto tenía drogas, pastillas de harina, azúcar o qué... Y la defensa lo remató con el permiso de portación de armas del acusado.



CABRA. Vuelve la mula al trigo. Y dele que dele con eso de la constituyente. Ahora es Mundo Orellana el que revive el cadáver putrefacto. Si así de fácil fuera resolver los problemas de un país, qué lindo sería. Abracadabra... pata de cabra...



RUSOS. Solo con una constituyente, según estos eruditos y eruditas, le podremos decir adiós a la corrupción, al narcotráfico, a la inseguridad, a la pobreza, en fin... Los rusos se los van a llevar a estos... Pobre, pueblo, pobre...



TRES. El Departamento de Estado y el Comando Sur mandan a decir en un informe que del 87 por ciento de la droga que pasaba por Honduras, ahora solo pasa el tres por ciento, lo que significa una reducción del 84 por ciento. El informe comprende el período entre 2011 y 2018. Que conste, eso lo dicen los gringos, no Ebal ni Anduray.



RUTA. A propósito, a ver si los gringos, o algún chusco de estas latitudes, averigua porqué, según ese mismo informe, antes de 2007 la ruta de las narcoavionetas era por República Dominicana, y luego se vinieron para aquí. A ver, dijo el cieguito.



ALIANZAS. “Libreta” manda a decir que no piensan volver a hacer alianzas con SN, pero, para que no se queje, le desean suerte en su proyecto político junto a LZ y otras hierbas.



PISTAS. En InSight Crime juran que en los testimonios de los cachiros en USA ha salido a bailar hasta un conocido empresario capitalino, ya fallecido, quien tenía muchas plantaciones en la zona de Colón. Devis Leonel ha asegurado que sus avionetas aterrizaban en sus pistas.



CORREA. Para que vean que los chavistas no desamparan a nadie, la propia correa de transmisión ha reconocido que ahora es “consultor” del Maduro venezolano. Lenín Moreno ha denunciado todo una campaña de ambos personajes para darle volantín y la bulla es que el mismo libreto están aplicando en Colombia y otros países.