DEDOS. Quinto capítulo del culebrón. La socazón está perra, unos cruzando los dedos para que lo refundan en el mamo, y otros para que salga liso. Un conocido refundidor comentaba ayer en un café que tiene una semana de no dormir, soñando con que a “Tony” le dan cadena perpetua.



CUERDAS. Unas son de cal y otras de arena en NY. El “Chande”, arrinconado contra las cuerdas por la defensa, ha revelado que los Valle le querían dar chicharrón a JOH, molestos por las extradiciones, y por eso les echaron el guante.



ALICIA. El Indómito ha reafirmado ayer, en carne y hueso, que never and never ha recibido billete ni de “El Chapo” ni de ningún narco y que tiene más credibilidad Alicia en el País de las Maravillas que esas historietas del “Chande”.



TUIT. “Si Ardón afirma que alguien habló con JOH sobre aceptar dinero de él, está mintiendo. Eso nunca sucedió. No un millón de dólares, ninguna cantidad, nunca, nadie”, manda a decir JOH en un tuit.



CELULAR. La defensa de “Tony” manda a decir desde NY que el “Chande” no ha presentado ni una tan sola prueba de lo que dice y que, a pesar de haber confesado que tenía un celular para uso exclusivo con sus contactos narcos, no le entregó el aparato a la Fiscalía.



NEALON. Tampoco, dice la defensa de “Tony”, entregó mensajes de texto ni registro de llamadas ni videos ni fotos con el acusado. La defensa de “Tony” también destaca que “Chande” tiene fotos hasta con el exembajador de USA en estas latitudes, James Nealon.



MARCHA. Los azulejos anuncian marcha para hoy, a partir de las 2:00 de la tarde, en apoyo a JOH, para demostrar, mandan a decir, que el hombre no está solo.



JURADO. La “people” de Libre y de SN no respeta la justicia ni allá en USA. Resulta que algunos que viven en NY han llegado a chulear a “Tony” y ayer hasta le tomaron fotos a los miembros del jurado, lo que ha sido interpretado como una amenaza, y el juez ha ordenado una investigación.



UPNFM. Los encapuchados de la UNAH siguen jorobando a los capitalinos. La excusa de hoy es “Tony”. En la UPNFM quisieron hacer lo mismo cuando los plataformeros aquellos, pero el T les salió por la C. Como allí sí hay rector y docentes decentes.



PECHO. ¡Eureka! Apareció por fin la directora del Instituto Nacional Penitenciario ¡Uuurrraaa! Sepa Judas qué bicho le picó, porque nunca había dado la face. Será que se piensan reventar a McNill. El muchacho ha sido el único que ha puesto el pecho por el INP.



CELULAR. Buena esa reforma a la Ley del Sistema Penitenciario que le mandaron ayer a Mauricio Oliva. De ahora en adelante –una vez que en el hemiciclo le den viento- cada privado de libertad que intente meter celulares –por allá donde dijimos o por donde sea- drogas, o lo que sea, le caerán cinco añitos.