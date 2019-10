FIESTA. Se acabó la fiesta, papa, y a volver a la realidad se ha dicho. Para todo hay tiempo en la vida. Tiempo para descansar, pero también tiempo para echar maceta, tiempo para dedicárselo a Dios, tiempo para la familia, en fin...



NAVIDAD. A poner los pies otra vez sobre la tierra y a pagar las deudas se ha dicho, papa... De todas maneras, que nadie se aflija ni se afloje, porque ahora viene la Navidad.



SARITA. Lo que más dio de qué hablar en el feriadón morazánico: “El maje del video”, “El Rojo” en el Honduras Canta, allá en NY, “Sarita” –la hija menor de José José- y el culebrón con sus hermanos mayores, el toque de queda en Ecuador, el desmadre en Perú, en fin...



MAJE. En esas redes rebotaron videos de “El maje del video”, abrazado con el señor de la televisión, como grandes panas. Sepa Judas quién o quiénes se encargaron de viralizarlos y, que lo averigüe Morgan, papa...



ROJO. En la sala del juicio se pusieron hasta rojos cuando escucharon el escalofriante testimonio de “El Rojo”. Mató a sangre fría a una niña de apenas tres añitos, hija de “Don H”, y a su propia esposa, a quien le disparó en la cara. Gran matón el presunto narco.



CODOS. La recién nombrada ministra de Turismo brilló en el feriadón morazánico, pero por su ausencia. Unos es que no pueden ver una cámara, porque hablan hasta por los codos, y a otros y a otras es que hay que sacarles palabra hasta con cuchara. ¿Y el Pammy?...



LUTO. El feriado morazánico se tiñó de luto con la tragedia del padre que envenenó a sus pequeños y luego se suicidó, más el accidente donde perdieron la vida seis intibucanos, incluido un bebé. De allí para allá, todo estuvo bien.



CONFINES. Cuál Semana Morazánica para los políticos, el number one del Congreso y su estado mayor no dieron tregua y anduvieron por todos los confines de Choluteca y Valle visitando a sus bases y activistas. El Tommy no paró en Nacaome ni el patepluma en SB.



PAPI. El movimiento sin cabeza tampoco dio tregua y allí anduvieron, del timbo al tambo, por todos lados. La bulla es que el “papi” esperará hasta enero para anunciar si se avienta o no. To be or not to be...



UNIDAD. Que ya están grandecitos y ya saben lo que hacen, les manda a decir JLM a sus correligionarios del PL, que ya dejen de estar agarrados de las greñas, de sacarse los trapitos al sol, y que mejor trabajen por la unidad, porque solo así podrán volver al poder. A ver si se oye, padre...¿Y “voz de muerto”?...



DANIEL. Consternación en la costa norte durante la Semana Morazánica por el fallecimiento del ingeniero Daniel Aguilar Briones, presidente regional de la Andi y vicepresidente del Cohep, hombre visionario y reconocido impulsor del desarrollo de Honduras. QEPD.