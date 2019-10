DEROGACIÓN. Un grupo de intelectuales estudiosos de la figura de Francisco Morazán pedirán la derogación del decreto que crea el “feriado morazánico” porque cada año se está manoseando la figura del héroe mártir.



COSTO. Por cierto que nada le cuesta a los promotores del feriado distribuir trifolios entre los turistas con contenidos morazánicos o promover charlas y seminarios para proyectar el pensamiento del estadista.



TONY. Hoy es el día del juicio en EE UU del exdiputado Juan Antonio Hernández Alvarado. Ayer su hermano Amílcar Hernández dijo que creían en su inocencia y que esta era una situación difícil para su familia. Quienes se frotan las manos son aquellos que dijimos.



LLANURA. “No soy ni seré parte de este gobierno”, dijo ayer el “resignado” presidencial Ricardo Álvarez. El líder del movimiento Salvemos Honduras dijo que se siente marginado, que no lo toman en cuenta y que se ha sentido en la llanura estos seis años. El defensor de los cafetaleros dijo que mejor se iba a dedicar a reactivar los liderazgos de su movimiento político.



GARAFULIC. Quien ya pintó llantas para su natal Chile es el condecorado encargado de la ONU en Honduras, Igor Garafulic, quien lideró el diálogo político nacional, de donde salieron las principales reformas que se ejecutarán para las próximas elecciones. El chileno ahora estará en Perú. El hombrón se va feliz del país con sendas condecoraciones. Arrideverchi.



TRANSPARENCIA. El presidente de la Comisión Especial Multipartidaria que dictamina el proyecto de ley del Consejo Nacional Electoral (CNE) dice que para transparentar los procesos electorales en la discusión de la Ley del CNE se tomará en cuenta a la sociedad civil. ¿Y por qué no se hizo lo mismo en la elección?...



PLAZAS. Los casi 20 mil maestros desempleados por fin van a concursar para aspirar a las 5,205 plazas en el sistema educativo público. Ojalá el concurso, que se desarrollará entre el 20 y 30 de noviembre próximo, no se declare fracasado o se vuelva a los viejos vicios de la “piñata de plazas”.



ÉXODO. A partir de hoy, los empleados del sector privado saldrán en masivas caravanas para disfrutar del feriado morazánico. Los sitios turísticos les esperan en los cuatro puntos cardinales de la “honduras de aquí”.



VOLAZÓN. Los que sí andan cumpliendo con su trabajo son los miembros de Conapremm. En las últimas horas se han desplazado a los sitios turísticos donde se espera la mayor concentración de turistas. Andan “volazón” con las acciones de prevención.



Luego de que el cantante puertorriqueño Ricky Martin anunciara que "nuevamente está embarazado" y que espera su cuarto hijo, el titular del movimiento sin cabeza ha anunciado una jornada de protestas en el interior del Congreso Nacional para impedir a toda costa que se apruebe la ley que permite el matrimonio en personas del mismo sexo.