PISTO. Poco a poco la ciudad va quedando desolada, aunque ayer había poca gente en las terminales de buses interurbanos. O no hay pisto o están esperando la salida de los empleados del sector privado, mañana, de mediodía abajo. En Palacio hasta sale el sisimite, el cadejo y el padre sin cabeza.



GALLUP. A propósito de sin cabeza, tal vez el movimiento sin cabeza consigue cabeza en el feriado morazánico. Aunque en la encuesta de la Gallup sale volando, el “papi” todavía no se decide.



BOLA. No le paran bola al terror de los periquitos. En el Central, Milla Selva, Intae, Técnico Honduras, en fin, hasta asustaban ayer y no hubo clases en ninguno. ¡Uyyyy! qué miedo, le mandaron a decir. A quien respetaban -y hasta le temblaban- era al importado de Catacamas.



CULEBRÓN. Mañana arranca el culebrón en la ciudad de los rascacielos. Inicia con “Tony”, el jueves le toca el turno a “Monchito” Mata y la otra semana a Fredy Nájera, el exdiputado liberal que se declaró culpable, pero que luego se arrepintió.



MISMO. Aquellos que dijimos ya están en primera fila esperando lo de NY. Como no se convencen, no pierden las esperanzas de sacudirse a su amigo. Así han estado desde diciembre de 2017. Y van a pasar las próximas elecciones y parece que seguirán en lo mismo.



CARITA. Ni porque Donald Trump le dio gran espaldarazo la semana pasada, y ayer repitieron el emotivo y sorpresivo encuentro en cadena de radio y televisión, como para darle carita a los ilustres.



MANGA. Hasta enero decidirá si acepta o no el reto, manda a decir Xiomara. La ex first lady cumple 60 años rodeada del cariño de sus hijos, incluida La Pichu, el as bajo la manga de la camisa si, a la hora de la hora, su mami decide no volver por la guayaba.



AUSENTE. El olanchano ha sido el gran ausente hasta ahora en las dos asambleas que le han montado a Xiomara. Sepa Judas por qué no ha llegado y que lo averigüe Morgan. Para más el delfín estuvo en Juticalpa, en el vasto departamento.



IHCAFÉ. Los contactos de la “Mujer Araña” en el Ihcafé le pasaron el guacho de que la cosa se ha puesto color de hormiga en las finanzas de la institución, al extremo que en la última sesión propusieron la venta de un millonario terreno en SPS.



LONDRES. Solo a los directivos del Ihcafé pareciera que la crisis financiera les pela el eje, porque solo se apean de un avión y se encaraman a otro. Acaban de regresar de Londres y hace poco compraron una flota de 20 carros virguitos. ¡Bárbaros!...



DICAPRIO. Para más Leonardo DiCaprio ha destacado la selva de La Mosquitia hondureña como una de las más grandes e imponentes de Mesoamérica. A contrario sensu, como dicen los lic, aquí le quieren dar jabón a la pobre Tigra. Pobre, pueblo, pobre...