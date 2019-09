GRACIAS. El Indómito pasará la mayoría de la SM en sus dominios de Gracias y haciendo recorridos, en carne y hueso por los puntos de control que montarán la Fusina y otras hierbas en los distintos operativos en todo el país.



XIOMARA. Para que vean que Xiomara va en serio con su candidatura -con o sin el apoyo del olanchano- el fin de semana tuvo asamblea en Juticalpa, y JB y compañía la volvieron a lanzar. Qué bueno.



TOALLA. La bulla en esos chambres es que el joven aprendiz ha decidido tirar la toalla como delfín del olanchano y mejor apoyará a Xiomara, a la espera de que lo dejen repetir como diputado por FM. En otras palabras, ya solo queda Will Méndez haciendo la fuerza.



OLIVA. Mauricio Oliva no se detiene ni en la SM y el fin de semana tuvo intensa actividad política en Orocuina, Apacilagua y Morolica, en sus dominios de Choluteca, donde proclamaron la cuarta victoria azuleja con él a la cabeza... Será...



QUINTÍN. El valiente Quintín lanzará mañana la casa por la ventana con la celebración de los 174 abriles de la Sultana del Sur. A ver si le riega maíz a “Netanyahu” y compañía. Enhorabuena por los cholutecanos.



GALLINA. Habrá carnaval, festival gastronómico con feria de gallina india, que incluye sopa de gallina, gallina rellena, tamales de gallina, sándwiches de gallina, baleadas, yuca con chicharrón, mondongo, en fin... Quintín también tendrá mariachis y música de churrunchunchún. Qué bueno.



LUZ. Rebaja de 2.7 por ciento a la luz a partir de mañana, 1 de octubre. No era lo que se esperaba, pero, como dicen, del lobo un pelo. “Piores” nalgas tiene la rana y así se las besa el sapo. Al menos no aumentó.



¡BASTA!. En las pampas olanchanas, los dominios del “Niño Gualaco”, la “people” de Libre anuncia movilizaciones después de las vacaciones morazánicas. El diputado Rafael Sarmiento manda a decir que ya no aguantan tantos apagones y bajones de energía, y ¡basta ya!...



BIENES. Manda a decir Marlon Duarte, el abogado de los Rosenthal, que van en apelación a todas las instancias habidas y por haber. El juez le traspasó al Estado, en dominio pleno, nada menos que el 90 por ciento de los bienes de los Rosenthal.



LA TIGRA. Y en la defensa de lo que está quedando de la montaña de La Tigra ya se están uniendo las fuerzas vivas de los municipios aledaños. ¡Vamos a ver si pueden!



FOTO. Saludes les dejó el Príncipe de la Canción. En esas redes le han dado duro a una foto de los 80, donde aparece junto a Juan Gabriel, Camilo Sesto y Rocío Durcal, todos ya fallecidos. “El Triste” ya había perdido la voz, producto de la enfermedad de Lyme, una bacteria transmitida por una garrapata.