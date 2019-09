BIBLIA. Los evangélicos lanzarán mañana la casa por la ventana con la celebración del Día de la Biblia. Habrá desfiles y todos los mikis. Qué bueno.



ATIC. Acaba de salir del horno, bien calientito, el informe sobre la muerte de la exdirectora de la ATIC en Copán. La conclusión es que fue suicidio. La familia de la joven detective ha reaccionada indignada.



JULISSA. No habían ni terminado de lanzar el comunicado del MP, cuando Julissa ya estaba al aire reiterando que fue un homicidio, y amenaza con volver para probarlo ante quien sea... Será...



OEA. Llanto, abrazos, apretones de manos, discursos y hasta consternación en la despedida de Leoniditas de la OEA. La vida no será igual sin ti, le dijeron. Qué chambas esas. Adiós a las francachelas con finos vinitos, champán, quesitos importados, jamoncito jabugo, en fin...



TRUMP. Por cierto que casi el 90 por ciento del presupuesto de organismos como la OEA y la ONU se derrocha en las ostentosas vidas de sus funcionarios, que viven como reyes y reinas, solo pasan en chupas y encaramados en los aviones. En eso tiene razón Donald Trump.



MULA. Vuelve la mula al trigo con los concursos para plazas docentes. Dirigentes magisteriales juran que están nombrando a madres de familia en las Juntas de Selección. Se pensaba que eso se acabaría con la llegada del terror de los periquitos.



LÁPIZ. En los años 90 se denunciaba que había diputados, del partido de turno en el poder, que le pedían a una maestra que le “sacara punta al lápiz” si querían una plaza. Ya solo falta que también vuelvan con eso y que Arnaldo lo permita. Pobre, pueblo, pobre...



ASALTO. Vuelven a la carga para eliminar los cobros en dólares, porque la moneda aquí es el lempira, por iniciativa del diputado Karlo Villatoro. También presentó propuesta para rebajar los intereses hasta del 300 por ciento que cobran algunas casas comerciales por electrodomésticos fiados, lo cual, dijo, es un asalto y un abuso.



ERROR. La Rixi tuvo varias conferencias de prensa esta semana. Por lo visto cree que, entre más hable, más dominará el CNE. Error y horror. Lo único que va a conseguir es echarse encima a sus dos compañeros dentro del órgano colegiado.



TURNO. No le cae el veinte que lo único que está haciendo es dándole alas a sus compañeros para que, cuando a ellas y a ellos les toque el turno, harán lo mismo que ella, y actuarán como si el CNE fuera de ellos. Y la ventaja la tendrá el que ocupe la presidencia en el año electoral. ¿Y a quién le tocará?



CREE. Pues, hombre, Hilario, la bulla en la CREE –a quien nadie le cree- es que las tarifas bajarán cerca de un tres por ciento la otra semana. Como andaban con la onda de que iban a subir por los bombazos en las refinerías de Arabia Saudita.