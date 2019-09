OCTUBRE. Saludes les dejan los empleados públicos y hasta el lunes 7 de octubre, si Dios quiere, papa... Qué vida para que fuera eterna. Congratulations...



CABEZA. El movimiento sin cabeza sigue sin cabeza, pero mandan a decir que, el día menos pensado, anunciarán la cabeza. La gran jodida es que el “papi” no se decide y no sabe si lanzarse desde veinte mil metros de altura a la guayaba o si mejor sigue otros cuatro añitos en la AMDC. Como dicen que, más vale pájaro en tierra, que cien volando.



DELFÍN. De todos modos, si el “papi” no se avienta, ya está. El candidato será Chávez Madison. Ajá ¿y el “Niño Gualaco”? La bulla es que al power del CCPN le habían prometido que él sería el delfín.



ÚNICO. En Libre crece el apoyo a favor de la exfirst lady. Cuatro de los cinco movimientos ya se le cuadraron. El único que todavía no sabe qué ondas con su delfín es el olanchano. Hasta Will Méndez está a punto de hacerle el “saludo uno”... Fumen, cachurecos...



MEMES. En esas redes retumban los memes sobre el encuentro cercano del tercer tipo entre Donald Trump y JOH. “Me dijiste que se llevaban a JOH para la USA”, le reclama una seño a su líder... “sí, pero para felicitarlo”, le responde. No hallan qué inventar.



GORDO. Que andan tragando gordo, que han quedado hasta tataratas, que a unos casi les da un yeyo cuando vieron el apretón de manos y escucharon lo que Trump le dijo a JOH, y que no sé qué, que aquí que allá, yo no fui, fue teté...



BID. El Indómito se la dio en el “air force one” catracho de NY para la Capital Federal, donde participó, como invitado especialísimo, en la celebración del 60 aniversario del BID. Más picados aquellos que dijimos.



GUERRA. Se la tienen jurada a los “papis” y “mamis” de la Patria. La bulla es que los “Sherlock Holmes” le están pidiendo 72 expedientes al “tribunal de cuentos” y no se descarta que, el día menos pensado, los arrimen a los tribunales aquellos. Vea y no venga una guerra.



FERRY. Vuelven otra vez con el cuento del ferrocarril centroamericano. Mejor cuéntense una de vaqueros. El de la gran “ideota” es nada menos que Dante Mossi, el power del BCIE. No han podido ni echar a andar un pinche ferry en el Golfo de Fonseca... Sean serios.



FORMATO. A sacarse selfies llegó Bukele a NY. Sonrisita, foto y redes. De esa manera, el presidente de los salvadoreños abogó por un “cambio de formato” de la ONU, en la nueva era del internet. Al suave le dijo vetusto al organismo mundial.



CHIRAC. Ha muerto el expresidente francés Jacques Chirac, a los 86 años. El hombre estuvo en Honduras, en el vetusto Toncontín, cuando el huracán Mitch, acompañado de su hija. Vino a solidarizarse con el pueblo y gobierno catracho y trajo buenas ayudas. QEPD.