AYOTE. Cómo les quedaría el ojo a aquellos que dijimos luego de ese encuentro cercano del tercer tipo entre Donald Trump y JOH. Si todavía tenían alguna esperanza para la otra semana por el juicio aquel, parece que ya se les volvió a ahumar el ayote.



VIRAL. Hasta viral se volvió el video donde aparece Trump echándole cumbos al Indómito. Qué gran jodida para aquellos que han andado friendo la liebre antes de cazarla. Allí han andado regando la bomba que la otra semana se iba. Parece que el T les volverá a salir por la C.



MEJOR. “Quiero decirte que has hecho un trabajo fantástico, lo que más me pasan diciendo es cuánto amas a tu país, nosotros vamos a estar contigo y vamos a trabajar juntos y haremos que sea aún mejor para ambos, Estados Unidos y tu país, y también para la región”, le dijo Trump a JOH. ¡Vaya, jodido!...



ESPERAR. Firmado por fin el acuerdo migratorio, pacto de cooperación, tercer, cuarto o quinto país seguro, o como puercas se llame, entre el imperio y la Vida Mejor, así es que, ahora ya solo queda esperar la llegada de los mucos y cubanos.



ONU. El cómico no se anduvo con papadas y en las propias barbas del portugués le voló candela a la ONU y exigió que investiguen a “Iván, El Terrible”. El Jimmy acusa a Toñito Guterres de haber “polarizado” al pueblo guatemalteco y de desprestigiar su país... Será...



VUELTA. La tortilla se da vuelta. Ahora es el Congreso guatemalteco el que le contará las costillas a la Cicig mediante una comisión investigadora. El primero en la mira telescópica de los diputados chapines es nada menos que “Iván El Terrible”.



PAPI. No hallan qué inventar en esas redes. Solo porque en la capital se han volado más árboles que un aserradero por las distintas obras, al “papi” le han clavado el “Bolsonaro catracho”. ¡Qué lenguas más viperinas, jodido!...



MACCIH. Por cierto que la “people” del Movimiento Prodefensa de La Tigra llegó ayer, en carne y hueso, hasta la sede de la Maccih a denunciar el proyecto Bosques de Santa María y a exigir una investigación... ¡Vaya, jodido!...



OÍDOS. A quién le habrán zumbado los oídos en estas latitudes cuando JOH dijo en su discurso ante la ONU que aquí hay políticos que son grandes aleros de los mareros y que los defienden a capa y espada. También dijo que “no nos engañemos sobre el cambio climático”. No hay resultados y el que no crea –dijo- que venga a Centroamérica.



VARA. Muy malo peinarse fondos de las ayudas sociales. Lo único es que no miden a todos con la misma vara. A unas las exhiben con grilletes y todos los mikis, a otros los mandan a defenderse en libertad. Hasta unos sanguches pirujos salieron a bailar en este último culebrón. ¿Y los verdaderos tiburones del IHSS y de otros saqueos? Ummm...