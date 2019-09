GRETA. Todo listo para el discurso de JOH, hoy a mediodía, en las Naciones Unidas. El cambio climático, en apoyo al planeta y a Greta, la niña sueca, será el eje central. También el café, ¿qué les pasa?



CAFÉ. Los productores de café de verdad, no los Asterios y otras hierbas, se reunieron ayer con Mauricio Oliva y le pidieron interceder ipso facto para revisar las deducciones que les hacen por quintal exportado. Como el Ihcafé nunca ha rendido cuentas de ese billete.



LUZ. El señor de la tele mandó a preguntar al búnker de Libre si la Rixi le dará luz verde a su nuevo partido o si ya le tiraron línea para que lo batee. Pero, la bulla es que el líder supremo le mandó a decir que duerma tranquilo, que lo dejarán participar, para que después no hable. Ajá ¿y si los otros dos dicen nones?



VIENE. Cuatro de los cinco movimientos internos de Libre, jura y perjura JB, apoyan mil por mil a Xiomara, incluido el 28 de Junio, la presunta corriente del delfín del olanchano. En otras palabras, Xiomara viene y nadie la detiene.



BATERÍA. Melito, el hijo menor del bigotudo olanchano, acaba de regresar a estas latitudes, convertido ahora en todo un padre de familia y hombre de hogar. La otra que ya está aquí es la Pichu, así es que, Xiomara va con toda la batería pesada.



MONARCA. El chino Castillo anda con la onda de lanzar a Juan Diego Zelaya o al expresidente Maduro como candidatos del Monarca... Será posible...



PELOSI. Pues, hombre, Hilario, dicen que tanto va el cántaro al agua, que al fin se revienta. La Pelosi y compañía ya se cansaron y anuncian juicio político contra Donald Trump. Y, no es para menos. La bulla es que el magnate desvió ayudas para sus aliados ucranianos y los ha estado coaccionando para que investiguen a Joe Biden.



RIVALES. “Pior” ahora para que el magnate pierda su tiempo viendo hacia estas latitudes. Ahora tendrá que ver cómo puercas se defiende de sus enconados rivales.



CARTUCHOS. Pero aquellos que dijimos siguen soñando y quemarán sus últimos cartuchos la otra semana. Ya trajeron a una periodista de una cadena hispana de USA y andan otros de Canadá, y ya empezaron a armar toda una telenovela para “the next week”.



IGOR. Más condecoraciones para Igor, esta vez en el CN, nada menos que con la Orden de Gran Cruz Medalla de Oro. “Netanyahu” destacó el gran aporte del chileno a la Mesa de Diálogo Político, “recordándonos que la mano extendida construye más que el puño cerrado”.



VUELOS. El MP le madrugó con “Sky” a un exfuncionario de la correa de transmisión, allá en Ecuador, que tenía aquí toda una presunta red de tráfico de drogas. El hombre fue nada menos que director de Aeronáutica en tiempos de Rafael Correa. O sea, controlaba los vuelos. Qué tal.