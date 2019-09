TRUMP. Invitado ayer JOH a una reunión con Donald Trump sobre libertad religiosa, en el foro de la ONU, junto a líderes de varios países del planeta. Para que vean. Como para darle carita a aquellos que dijimos.



POESÍAS. No sería mejor hablar claro y pelado sobre eso del “acuerdo migratorio”, “pacto de cooperación”, o como puercas se llame. Total, si hasta a AMLO, que antes hasta les recitaba poesías a los inmigrantes, le terminaron torciendo el brazo con las amenazas de los aranceles y los impuestos a las remesas.



ALITA. Para que vean que los liberales también consiguieron su alita en la repartición, ellos manejarán el TJE en el año electoral. La rotación se hizo por fin ayer tras la reaparición, vivita y coleando, de la “heroína” de la avenida La Paz.



RELINCHAN. Caramba, compa, como dice aquel, pareciera que los políticos de aquí no están bien como están o, como dicen las viejitas, de bien que están, que hasta relinchan. Allí andan otra vez con la onda de que el Estado –es decir, el pueblo- financie las campañas de los partidos políticos... ¡Habrase visto!...



CHON. La casaca, como siempre, es que la “democracia es cara” y que es mejor financiar las campañas, para que no entre “dinero sucio del narcotráfico”. Cómo no, chon... Y, el que no crea, que le pregunte a “cizaña”.



CENTRAL. Los alcaldes liberales –menos uno- vienen soplando hoy para la capital y tendrán misa en el Central Ejecutivo –pero sin intrusos- para ver qué ondas con el nuevo presupuesto.



ÚNICA. Tal vez aprovechan para entrarle a lo del candidato a la guayaba. Ya se lanzó JLM y Nando Midence, más “voz de muerto” que anda en gira por todos los confines de la “res-pública”. Los alcaldes son la única fuerza que le queda al PL.



OCHO. Si nos sirve de consuelo, Honduras aparece entre los diez países más corruptos de Latinoamérica, pero sale empatado en la posición ocho nada menos que con Chile, que se presume el país más transparente de la región.



GLOBAL. Honduras también empata con Brasil en la posición ocho del Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional. El primerísimo lugar en corrupción en América lo ocupa Venezuela, seguida de la Dominicana, Perú, Trinidad y Tobago y Panamá.



TIGRA. Protesta de la bailarina y otras hierbas frente al MP para exigir la cancelación de los Bosques de Santa María. Que mejor ordenen reforestar lo pelado. Lo malo no es el proyecto. Lo malo es el lugar donde lo quieren construir. Sería como darle el tiro de gracia a la pobre Tigra.



TELA. Por cierto que en Tela se han volado grandes reservas, incluida la del parque Jeanette Kawas, y nadie ha dicho ni pío, incluido el ICF y algunas ong “ambientalistas” que, como allí no hay euros ni dólares, les pela el eje.