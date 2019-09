SALUDES. El Indómito zarpó ayer, a mediodía, para la ciudad de los rascacielos, en el “air force one” catracho, y saludes les dejó. El hombre hablará ante la Asamblea de la ONU este miércoles, en horas del mediodía. Por allá también anda Donald Trump.



CINCO. El “papá de los pollitos”, como le encantaba decirle antes a “Netanyahu”, también participará en Nueva York en una conferencia sobre cambio climático y en otra sobre café, donde seguro se volverá a quejar de que una tacita del aromático cuesta allá cinco verdecidos, de los cuales, el pobre caficultor de aquí apenas recibe cinco centavitos.



REDES. No tardan aquellos que dijimos en sacar a bailar en esas redes que el hombre va a otra cosa a NY. Como son pelis para inventar. Acompañan a JOH la Primera Dama y el canciller Lisandro Rosales. Allá los espera Lizzie.



BURÓ. Gran algarabía de los comandos olivistas, el fin de semana en Talanga, Guaimaca, El Porvenir y demás municipios del norte de FM. Allá anduvieron el de los chocoyos, Renancito y otros ilustres del buró político de “Netanyahu”... ¿Y el “papi”?



BIEN. El “resignado” de El Hatillo manda a decir en un tuit que, aunque no le reconozcan y le den el crédito a otros, él seguirá haciendo el bien. Sepa Judas a qué se referirá. Será por lo del café.



XIOMARA. Dicho y hecho, Xiomara llegó ayer puntualita a la asamblea del FRP, allá en los dominios del chelito Micheletti, en la Perla del Ulúa. Los grandes ausentes fueron el bigotudo olanchano y su delfín.



PAMPAS. La bulla es que Xiomara se ha declarado en insurrección y que ahora -con el apoyo de sus hijos- volvió a las pampas olanchanas, donde pasa tranquila y serena. La ex first lady anunció que va por la unidad en Libre, y que luego buscará la unidad con otros sectores sociales, para sacar la “dictadura”... Será...



AÑO. La repartición salomónica en los entes electorales también se ha extendido a la rotación de cargos. El PN encabezará en año electoral en el CNE y Libre en el RNP. La Rixi preside por ahora el CNE y Kattán el RNP.



FERIADO. Hoy se inicia la cuenta regresiva para el llevado y traído feriado morazánico. A partir de hoy la “sacrificada” burocracia no mirará la hora de que llegue el viernes. Qué vida, papa, para que fuera eterna.



CAMA. A propósito de la turisteada de la otra semana, adivinen quién fue el empresario que le hizo la cama al Silvestri, y por qué. Ni tosió el isleño con la campañita que le montaron.



IHSS. Hasta Leitzelar reconoce paladinamente que ya es tiempo de que pinten llantas del IHSS y nombren autoridades permanentes, pero, parece que no se oye, padre... El gordiflón jura que ni él ni la Vilma ni el Roberto Carlos se están muriendo por seguir allí. ¿Estáis oyendo, Juanca?...