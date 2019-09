CAPITAL. Infierno vial en la capital. Habían dicho, con comunicado y todos los mikis, que cerrarían el mentado bulevar Suyapa hasta las 10:00 de la noche, pero le pusieron candado desde las 6:00 de la mañana. ¡Bárbaros! Sean serios.



FUMATA. Por fin ha salido humo blanco en la fumata del CNE y ayer ya definieron la presidencia y las rotaciones para los próximos cinco añitos. De 2019 a 2020, la presidencia será encabezada por la Rixi; de 2020 a 2021 por Ana Paola, y de 2021 (el año electoral) a 2022 por el Kelvin.



PENALES. Por más que le apostaron al consenso, al final no se pudo, y se tuvieron que ir a los penales. 2 a 1. Ojalá y no se repita la historia del otrora Tribunal Nacional de Elecciones, donde solo pasaban agarrados de las greñas.



CARA. La Rixi advirtió a la salida de la “fumata” que cuidadito y le quieren salir con una cara de caballo –o con una cachurecada- el año de las elecciones, porque se las van a ver con ella, así es que, ya están sabidos.



SEGUNDA. Acaban de juramentar el nuevo TJE y ya la otra semana se podría dar la primera baja en el equipo. La bulla es que la “heroína” de la avenida La Paz tiene las horas contadas. Es la segunda vez que planchan. La primera fue con el viejito que mandaron al RNP.



MAÍZ. Tanta “people” buena que hay en el PL y vuelven a meter las “patricias”. Tal vez le dan chance a Chilo Cruz. O a Víctor Cubas. Tanto que se macanean en los barrios y colonias y a los pobres nunca les riegan maíz.



CASA. El olanchano lanzó ayer la casa por la ventana con la celebración de sus “ticinco”. A ver si mañana asoma el cacho al cuasi lanzamiento de Xiomara, allá en la Perla del Ulúa. Uno de los que convoca es Bartolo. Ajá ¿y Aída Reyes?...



TODO. Le fue bien a JLM en su gira por SPS. El ex de la CNBS tuvo “misas” con reconocidos empresarios de la capital industrial y con dirigentes de peso del gonfalón rojo-blanco-rojo. Y la bulla es que ahora va con todo, porque se retira del banco. Que se ponga pilas, porque “voz de muerto” anda por todos lados. ¿Y RV?...



CHIMBO. En redes y en algunos medios era escándalo ayer de que en Las Lomas habían emitido requerimiento fiscal en contra del hombre de El Chimbo, por un rosario de delitos. Será...



TOALLA. Todos los caminos indican que Billy Joya tira la toalla con su nuevo partido, porque le late que ya hay línea de los dioses del Olimpo para no inscribir nuevas bisagras, así es que, si sigue con el proyecto, sería pura pérdida de tiempo. Será...



POWER. La “resignada” es la nueva power de Desarrollo Económico. La bulla es que a Arnaldo Castillo ya días le habían contado las golondrinas y, sepas Judas por qué, todavía no habían nombrado a nadie. La bulla es que el siguiente en irse será MAG.