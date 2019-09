CCIT. Qué penoso y vergonzoso. La CCIT defendiendo a capa y espada ese proyecto en La Tigra. Mejor no me defiendas, compadre. O son dirigentes o son constructores.



JAIME. Embustero, charlatán, parrandero, come cuando hay, salta tapias, en fin, le manda a decir Jaime Bayly al señor de la televisión. Ni porque lo tuvo esta semana en su canal y hasta se foteó con él, con Iroshka y con Alicita.



PAGOS. Pero SN contraataca y jura que seguramente el gobierno de JOH le pagó para que dijera lo que dijo de él. El periodista peruano anda juco por un viídeo que le mandaron en el que SN sale echándole flores al Maduro venezolano y a la satrapía norcoreana.



XIOMARA. Pasado mañana será la asamblea del FRP, de Libre, supuestamente para lanzar a Xiomara. La exfirst lady ya ha confirmado su participación. La reunión será en la sede del Colprosumah, en la Perla del Ulúa.



SOLITA. La bulla en las filas refundidoras es que la exfirst lady se ha declarado en insurrección y que se está lanzando solita. Why? Que lo averigüe Morgan. O sea que el joven JC seguiría siendo el delfín del bigotudo por el “28 de Junio”. ¿Y Héctor?



OLANCHO. A propósito, las malas lenguas juran que –como parte de la insurrección- doña Xiomara ahora vive en Olancho. A ver qué tal le va en El Progreso. La “people” de Libre la quiere a ella, no a otra.



ERROR. Segundo llamado de Carlos Kattán Navas al “papi” para que no cometa el error, dice, de lanzarse a la guayaba presidencial. El turquito “jampedrano” –otrora hombre fuerte en el Congreso fitista- jura que quieren utilizar al “papi” y que más le valdría continuar en la AMDC... Será posible. “I can’t believe it”.



CREE. Los chistosos de la CREE han reaparecido, en carne y hueso, solo para dar la “buena nueva” de que la rebajita a la luz que venía para octubre se podría esfumar por culpa de los ataques a las refinerías en Arabia Saudita.... Ja... je... ji... jo... ju...



TELA. Bueno, y el llevado y traído proyecto de Bahía de Tela. No se volvió a oír hablar ni de los campos de golf. Y no era que sería el mejor de Centroamérica. Desde que se lo dieron a CA, el proyecto se perdió. Nació a un tiempo que Cancún y vayan a ver allá.



LOMO. Donald Trump felicita y le agradece a JOH, al cómico chapín y a Bukele por estarle metiendo el lomo duro y parejo para frenar las hordas de inmigrantes hacia sus dominios. Los tres líderes se están portando muy bien, manda a decir el magnate. Qué bueno.



IGOR. Honor, dicen, a quien honor merece. El Indómito condecoró ayer a Igor con la Orden José Cecilio del Valle en el Grado de Gran Cruz Placa de Plata. Qué bueno. Ambos, juntos, together se dieron cumbos y más cumbos en sus discursos y destacaron el trabajo conjunto entre la ONU y el gobierno catracho.