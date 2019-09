BRAZO. Lo único que faltaba. Ahora Donald Trump amenaza con gravar las remesas y la maquila catracha si JOH y Lisandro no se dejan torcer el brazo y le dan luz verde al mentado “tercer país seguro”.



CUENTA. Ajá, ¿y quién pagará la cuenta? Ricardo Puerta, el experto migratorio y otras hierbas, creen que ya es tiempo que aquí se paren en “30” y le pasen factura a los gringos por Palmerola. Si no, “yanquis go home”, jodido... Será...



MOSCAS. La comidilla en el Congreso Móvil es que a la representante liberal en el TJE ya le andan las moscas y que la bancada ya empezó a buscar sustituta. Le reviven las esperanzas a Erick. Aunque la bulla es que el ungido sería “voz de muerto”. Como tienen el mismo padrino.



SAPO. La gran jodida es que ni uno ni otro concursaron ni hicieron las pruebas del polígrafo, alcoholímetro, orina, en fin... Pero, no serían los primeros en ser electos sin haber participado. Además, “piores” nalgas tiene la rana y así se las besa el sapo.



911. En el búnker del extinto TSE –hoy convertido en CNE y TJE- todavía comentan un extraño suceso de la semana pasada cuando una funcionaria –dicen- tuvo un ataque de histeria y terminó pataleando en el piso. La bulla es que tuvieron que llamar al 911. Será...



NADA. Otro día que pasa y nada de la distribución de cargos en el CNE. A ver cuánto tiempo más esperan para los tales consensos y, si no, habrá que someter el asunto a votación, como manda la ley. Punto.



BUEYES. De nada sirvió que Mauricio Oliva estuviera tanto tiempo dele que dele con los bueyes y las carretas. Los bueyes delante de las carretas y no la carreta delante de los bueyes. Tal vez ahora entienden la metáfora.



ROTACIÓN. Primero era la ley de los nuevos órganos electorales, para dejar bien claro el procedimiento de elección de los tales concejales, los requisitos que debían cumplir y cómo se haría la rotación de los cargos. Pero, por lo visto, todavía no les ha caído el veinte.



MARTES. Saludes les mandan los “papis” y “mamis” de la Patria desde el Congreso Móvil, en SPS, aunque la cosa solo fue ayer y ya hoy van de chuso de regreso para sus dominios. Y hasta el próximo martes si Dios quiere.



VIENTO. Los salvados con el Congreso Móvil han sido los locatarios de los mercados “jampedranos”, porque les condonaron la deuda, y la ENEE, porque le dieron viento a un préstamo de 155 millones de verdecitos para las líneas de transmisión... ¡Ahhh! y “Cali”, con 40 millones para los estadios.



LISTO. Todo listo para las carrozas, los desfiles y el carnaval por el cumpleaños de la capital. El “papi” manda a decir que el bulevar Suyapa se cierra mañana en la noche y se volverá a abrir hasta el lunes a las 6:00 de la mañana, así es que, ya están sabidos.