BILLETE. Ojalá y con ese pacto migratorio con USA, acuerdo de cooperación, tercer país no sé qué o como le llamen, dejen bien clarito que el billete lo pondrán ellos, no nosotros. A Bukele le están financiando el cien por ciento de su “patrulla fronteriza”.



GATO. Qué ganas de buscarle tres pies al gato. Si la Ley es bien clarita y en todo órgano colegiado las decisiones se toman por mayoría, cómo se les puede ocurrir la gran “ideota” de que los cargos se escojan por sorteo. Qué tal en el fragor de la campaña.



XIOMARA. Todos los caminos indican que el bigotudo olanchano volverá a lanzar a Xiomara. En esas redes ya circula la invitación para el próximo domingo, en la Perla del Ulúa, allá en Yoro, para darle la bienvenida a la exfirst lady. Ajá ¿Y el presunto delfín?



CUERO. Todo un éxito la “misa” entre “Netanyahu” y Juanca Sikaffy, el number one del Cohep, para hablar del presupuesto y otras hierbas. Los empresarios andan preocupados por el aumento del presupuesto, pues temen que del mismo cuero, salgan las correas.



CREMA. En la reunión participó la crema y la nata de los empresarios “jampedranos”. Solo el Toty y su lugarteniente no asomaron el cacho, pero los comensales mandan a decir que ni falta que hicieron. Mauricio Oliva anda por SPS por el Congreso Móvil de hoy.



CHINA. Hombre, no se necesita ser arquitecto ni ingeniero –muchos menos astronauta- para darse cuenta que cualquier proyecto habitacional –no digamos de 3,650 casas de lujo más las obras adicionales- le daría el tiro de gracia a cualquier reserva forestal, aquí y en la China.



HATILLO. El “papi” cumplió su palabra y a las 7:00 de la mañana, una hora antes de la cita, ya estaba, en carne y hueso, en la posta de El Hatillo. Solo que a las 9:00 ya se miraba reventado de la gran asoleada. Vale que llevó refuerzos del ICF.



PUNTO. Vienen cabildos abiertos con la “people” de La Tigra para ver qué ondas con ese proyecto. Pero, los pobladores de la reserva insisten en que no aguantarán casaca y que lo que quieren es su cancelación definitiva. Punto.



LINCHAR. Para la próxima, el “papi” debería tener más cuidado, porque en esos movimientos anda todo tipo de gente, y algunos hasta lo querían linchar solo porque no anunciaba la “cristiana sepultura” del proyecto.



CARGO. Feliz María Dolores al lado de Donald Trump en su despacho de la White House. Pero, más feliz anda por ser la primera mujer en ocupar ese cargo por parte de Honduras. A ver si consigue la cita.



MARTE. Preocupado el BCIE porque en pleno siglo XXI, en la era de la ingeniería genética, robótica y espacial, de la tecnología 5G, de la conquista de Marte, el 30 por ciento de los hondureños todavía no tiene acceso a la luz eléctrica. Será posible.