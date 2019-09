POSTA. El propio “papi a la orden”, en carne y hueso, llamó a la “people” de La Tigra para que se reúnan hoy a las 8:00 de la mañana, en la posta de El Hatillo. Lolita y compañía mandan a decir que no aguantarán casaca y que solo aceptan la cancelación total de los Bosques de Santa María.



FUTURO. Los que no se comen la tortilla así nomás creen que el “papi” podría trazar su futuro político en la reunión de hoy, no importa si se lanza a la guayaba presidencial por el movimiento sin cabeza o si continúa otros cuatro añitos en la AMDC.



PIÑERA. La crisis del agua es mundial y hoy más que nunca alcaldes y presidentes están en la obligación de poner toda la carne en el asador –como les encanta decir a los cronistas deportivos- para enfrentar ese desmadre. En Chile, Piñera acaba de declarar Valparaíso y otras regiones como “zona de desastre” por la falta de agua.



CNE. Al paso que va ese nuevo CNE –que apenas cumple hoy una semana- va a salir “pior” la medicina que la enfermedad. Ni el viejo TNE en los 80. Que se alisten desde ahorita, porque, si no gana Libre –por las buenas o por las malas- quién aguanta a la Rixi.



RUTA. Inscrita ya la Nueva Ruta con la publicación del decreto en La Gaceta. Solo que todavía no tiene candidato. Allí solo que EAL le preste la candidatura a su “amigo”, el señor de la televisión, porque, a ese paso que va, volándole candela todos los días al nuevo CNE, quién sabe que lo dejen pasar.



GIRAS. El que también va en serio con su nuevo partido es el importado de Catacamas. El hombre del cambio climático se acaba de lanzar y ya anda en giras por todos lados.



PARQUE. Hasta un Parque para una Vida Mejor tendrá ahora Ciudad España, otrora guarida de pandillas. El propio JOH, en carne y hueso, colocó ayer la primera piedra. Habrá juegos infantiles, área para aeróbicos, área social, canchas multiusos, murales, pesas, en fin...



MCKINSEY. Picho Larach jura que el turismo anda mal y se debe a que aquí no cumplieron con las recomendaciones que les dio McKinsey and company... Será...



GAS. Esos pobres de Copeco tienen días de estar anunciando, “lluvias torrenciales y con actividad eléctrica para hoy” y neles pasteles. Hasta ayer medio llovió. Para el fin de semana habían anunciado hasta granizos, y los únicos granizados que cayeron fue la gaseada que le dieron los chepos a unos refundidores en el desfile paralelo.



JUCOS. Andan jucos los aesejotas por las críticas a su búnker y Carlos Hernández jura que es una “campaña pagada”. Sus vecinos de la Villa Olímpica son los que ya días se andan quejando. Por cierto que todavía no inauguran el moderno edificio y ya lo bautizaron con varios nombres: “La embajada”, “la nueva presidencial”... No hallan qué inventar.