BCIE. El Indómito, el de la Corte y el “papi” madrugaron al BCIE a dar el banderillazo inicial de la fiesta de Independencia. “Netanyahu” mejor se quedó en Cholu. Por más que algunos quisieron aguar el desfile, el T les salió por la C... ¡Ahhh!, y la Primera Dama la volvió a pegar con su vestido.



NOCHE. ¡Vaya, hombre! Hasta que al fin terminaron temprano los desfiles. El Central -el más ovacionado, como siempre- fue el último en ingresar al Estadio y lo hizo a las 2:30 de la tarde. A otros expresidentes les ha agarrado la noche en el Tiburcio Carías.



SHOW. Los paracas, los del Táctico Especial, no los que “trabajan” en el gobierno, se volvieron a robar el show en el Tiburcio Carías. La “people” no se cansó de aplaudirlos y de echarles vivas. La mayoría cayeron en el punto a pesar de los fuertes vientos…



ALIANZA. El bigotudo olanchano aprovechó la fiesta del 198 aniversario para anunciar una nueva alianza de la oposición, para echarle la vaca a los cachurecos, y fumigarlos del poder. El líder supremo de Libre manda a decir que el candidato opositor -para que no haya pleito- será escogido en elecciones internas... Será...



FIESTA. Por poquito y se arma la de Troya en el desfile paralelo de los refundidores. Vale que los antimotines, como ya los conocen, se mantuvieron ojo al Cristo y no permitieron que aguaran la fiesta.



LIMPIA. Un conocido diputado por Choluteca y otro por El Paraíso -ambos con altos cargos en el hemiciclo- todavía andan asustados por la “limpia” que les hizo una funcionaria recién electa en uno de los organismos electorales, para “sacarles los demonios”. A los dos los hincó y hasta les dio sus buenos riendazos para expulsarles a los susodichos.



CRISIS. La otra bulla es que los trillizos de uno de los nuevos órganos electorales no se han podido reunir debido a que una de las ilustres es paciente psiquiátrica, y ha estado en crisis en los últimos días.



CAPILLA. La “people” de La Tigra tiene en capilla al “papi” y le ha dado un ultimátum que vence mañana, a la 1:00 de la tarde -ni un minuto más ni un minuto menos- para que ordene la cancelación de los Bosques de Santa María, si no, volverán con las tomas en El Hatillo y otras hierbas.



GRACIA. Pero la bulla es que en las altas esferas no piensan parar ese proyecto, el cual, según los entendidos en asuntos ambientales, le vendrá a dar el tiro de gracia a la pobre Tigra. ¿Y Amitigra? Very well, thank you... Pobre, pueblo, pobre...



TIGRA. Los “papis” y “mamis” de la Patria van soplando esta semana a sesionar a SPS, como parte del Congreso Móvil. A ver cuándo van a sesionar a Catacamas, Choluteca, La Ceiba, Santa Bárbara, Nacaome, en fin... Emitirán un decreto para blindar El Merendón. ¿Y La Tigra?