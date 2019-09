PAPI. Las bases de La Tigra se quedaron como novia de pueblo, esperando la reunión con el “papi”. El alcalde de la capital insiste en que el proyecto va, y manda a decir que todo el desmadre que se ha anunciado se resolverá con “medidas de mitigación”... Será posible.



TOMAS. Mauricio Betancourt, presidente de una de las comunidades de La Tigra, advierte que esperarán hasta el próximo martes a la 1:00 de la tarde, ni un minuto más ni un minuto menos y, si para entonces el “papi” no les ha respondido, volverán con las tomas en El Hatillo y otras hierbas.



BOMBOS. Friendo y comiendo, DMW asumió ayer como comisionado de la Conatel, y fue recibido con bombos y fanfarrias. Hubo discursos de bienvenida, abrazos, felicitaciones, besitos de mejilla, apretones de manos, en fin... ¿Y Erick?



2021. En el CNE todavía no sale humo blanco sobre la integración de los cargos. Más que por ocupar la presidencia en este momento, el lío es por quién será el rey o la reina en el 2021, el año de las elecciones... Será...



CLARO. La buena noticia es que están dialogando, como la “people” civilizada, en la búsqueda de acuerdos por la vía del consenso. Claro está, si pasados unos días no aterrizan, no habrá de otra que irse a votación, y asunto resuelto. Así funciona la democracia.



BUENA. Por lo menos Miriam Barahona ha salido buena corredora. Si así como corre resuelve los desmadres electorales en el TJE ¡Dios Guarde! Adiós a los conflictos. La muchachada seguía ayer preguntándose qué puercas pasó.



ALIANZA. Afianzada la alianza entre el PP de España y el PN catracho, gracias a una reunión entre el “Niño Gualaco” y el eurodiputado del PP, Juan Ignacio Zoido. Qué bueno.



CHAPO. Qué se habría imaginado “El Chapo” que iba a tener sus dobles en estas latitudes. El túnel que los fusinas acaban de descubrir cerca de El Pozo I, no tiene nada que envidiarle a los túneles del exjefe del Cartel de Sinaloa.



OFICINA. Se fregaron los que pensaban que el Silvestri regresaba con todo y calaches a Roatán después que se lo tronaron de Turismo. El hombre ahora tiene oficina en Palacio y seguirá coordinando varios rollos de la industria sin chimenea... Congratulations...



PATAS. A otro que ya le están confeccionando oficina en Palacio es al ahora exministro de MiAmbiente. El hombre dirigirá desde allí la operación de reforestación por tierra, mar y aire, hasta recuperar los bosques que han sido arrasados por los incendios y el gorgojo.



VOTO. El grito de batalla en el Colegio Médico es que la reelección viene y nadie la detiene. “Suyapita sí, otra no”, es la consigna de campaña. La líder suprema de los plataformeros le manda a preguntar a los ilustres de la Vida Mejor si le van a dar el voto... Ummmm...