SUEÑOS. Manda a decir “papi” que ni sueñen con la cancelación de las 3,650 casitas de los Bosques de Santa María y otras hierbas, que para eso existen “medidas de mitigación”, así es que, ya están sabidos.



PLAN. Galdames también aclara que la licencia ambiental todavía no ha sido cancelada, como lo dieron a conocer algunos medios, que los desarrolladores deben presentar antes un plan de cierre.



MIL. Todos los caminos indican que el “papi” apoya mil por mil el proyecto. Que se ponga viva Lolita y compañía, porque si el alcalde de la capital y los ilustres de Amitigra –otrora defensores de la reserva- están a favor de la ciudadela, quién sabe, papa...



NEVER. La Rocío madrugó ayer a aclarar que never and never se ha pensado financiar el presupuesto con el pisto de los institutos de previsión y que los 17 mil millones que aparecen en el proyecto que le entregó ayer al Tommy son utilidades de esas instituciones, no gasto público, y aparecen allí por un tema legal.



ALMAGRO. Desde la Capital Federal mandan a felicitar a los “papis” y “mamis” de la Patria por haber depuesto las cachiporras, las lanzas y las flechas, para darle paso a los nuevos órganos electorales. Luis Almagro también anda feliz por el matriarcado en el CNE y TJE.



MONA. La misma mona en distinta rama esos nuevos órganos electorales, manda a decir la rectora desde el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad. Los Omares, los Carlos y los pastores también le han volado maceta a la elección. En el hemiciclo juran que tienen línea... Será...



MATIAS. El “Niño Gualaco” voló de Berlín a Bruselas, y se reunió con la Matias, la eurodiputada jefa de la delegación que vino a ver qué ondas con las elecciones de 2017. Do you remember?



AGUA. El Indómito lanzó ayer en Texíguat la campaña nacional de reforestación. Siempre y cuando funcione, es lo mejor de lo mejor que pueden hacer. Aquí ya no hay agua y los bosques han sido arrasados.



FUEGO. Se quejan los colegas que viven en la colonia El Periodista, en la capital, que han aparecido invasores de oficio y esta semana le zamparon fuego a una casa, se supone intencionalmente, y por más que han llamado a la chepa, no se oye, padre... Estarán esperando que palmen a un periodista.



RAÍCES. Más acusaciones contra Mario Zelaya. Ya lleva como cinco mil años acumulados. Si no es él, es el pobre Bertetty, por las ambulancias hechizas. Ajá ¿y los verdaderos tiburones que planearon el saqueo del IHSS? A propósito, esos de la interventora ya echaron raíces.



SOLO. Feriado toda la Semana Morazánica y en el sector privado, desde el miércoles 2 de octubre, de mediodía en adelante. En esas oficinas públicas solo de eso se habla, no digamos del próximo lunes en adelante.