VÍAS. No más tomas de vías públicas, manda a decir el Indómito. La “people”, lamenta, va a trabajar o a un hospital, y se queda varada en esos tranques. JOH presentó ayer el camión remolcador que utilizará la chepa para quitar los carros que obstaculicen el tráfico.



S-10. Los grandes ganadores del S-10 en el hemiciclo: El bigotudo olanchano, “Netanyahu” y el “toro mayor”. Los tres metieron capote. “Urge Mel” vuelve a demostrar que es el líder supremo y que en Libre nadie le murmura. ¡Y viva Olancho, hijos del maíz!...



MALO. Pero, como aquí, si se enchuta, malo, y si no se enchuta, también. Allí anda revuelta la “people” de la “sociedad civil”. Ajá, pero si no se habría dado la elección, le estarían echando maceta a Mauricio Oliva “por su incapacidad para dialogar y buscar consensos”.



PAZ. “Muchos –manda a decir “Netanyahu” en un tuit- no estarán a favor de lo que hicimos, muchos no lo entenderán, incluso dentro de mi partido, pero más grande que uno o que un partido político, es la Patria”, y le recuerda a sus amigos que el país urge de paz social.



PANCHO. Matriarcado en el CNE y en el TJE. Antes solo había hombres y Kelvin ahora estará como Pancho Villa. Pero no ha salido ni una organización femenina –si bien no a felicitar o a echarle cumbos al Congreso- por lo menos a decir: “¡Vaya, hombre, ya era tiempo que se acordaran de nosotras!”...



DESFILE. La “Mujer Araña” le pasó el flash a sus aleras de Cybex que allá por la carretera al batallón era desfile de diputados de la bancada colorada, celebrando, junto al “toro mayor”, la elección.



CCEPL. Donde hasta asustaban ayer de tanta soledad era en el CCEPL. Aunque sea el Día del Niño hubieran celebrado. Sin agua, gaseados y marimbeados.



OLIMPO. Canillera perra en el TSE y en el IAIP. Los trillizos ya sacaron sus calaches y se la dieron a echar pulgas a otro lado... Pánico entre los pobres empleados por la llegada de los nuevos dioses del Olimpo.



BLOQUE. Nueva bancadita en el hemiciclo y se declara independiente de los “grandotes” y de las bisagras. La integran Osman Chávez, ex del Pac; Mario Noé, ex de la UD, y Enrique Yllescas, ex de la Alianza Patriótica. Votarán en bloque, dicen.



CDU. Le ha ido bien a Reinaldo en su gira por la excapital del Tercer Reich. El number one del Comité Central ha sido recibido por altos funcionarios del gobierno alemán y ayer se reunió con dirigentes del CDU –los cristianos demócratas-, el partido de la Merkel. Para que vean.



ZABLAH. Pues, hombre, Hilario, se lanzó Zablah a la muni “jampedrana” y, surprise, lo hizo por el movimiento del “resignado” de El Hatillo. Cualquiera habría apostado que se iba con el “papi”. Al menos, claro está, que su alero le haya confirmado que no se lanzará.