COMBO. Metió capote Mauricio Oliva. Votaciones hasta de 122 votos de los 128. Un poquito más y saca la elección por unanimidad. En el combo se fueron el CNE, TJE, IAIP, RNP, PGR y hasta la mentada Política Limpia, donde quedó la vacante de Kelvin.

FOREVER. Todos en paz, todos contentos, todos alegres, como en Navidad. “Netanyahu” hasta secundó la propuesta de Jari Dixon de ratificar a los trillizos del RNP. Todo fue armonía y felicidad entre azulejos, refundidores y liberales. Y vivieron felices, por siempre jamás, forever and ever. Y tuvieron muchos hijos.

TORO. Otro que metió capote fue el “toro mayor”. Bien dicen que, el gallo viejo... Al final metió hasta a la sister de la Gaby en la PGR, la guayabita de consolación que rechazó LTM, por el “sueldito”... Congratulations...

CNE. Dicho y hecho... En el CNE la Rixi, el Kelvin y la Ana Paola. En el TJE la Miriam, la Gaudi y el Eduardo Enrique. En el RNP ratificados los trillizos Kattán, Óscar y Robertico, que han hecho un buen trabajo, al menos hasta ahora.

COLORÍN. En el elefante blanco llamado IAIP la Ivonne, el Vladimir, no Putin, sino, Mendoza, y el Hermes, que era el asistente del presidente de la Corte. De chascada, el PL también metió a la Marcia, la sister de la Gaby, en la PGR. Y, colorín, colorado.

POLVO. Quien mira a “voz de muerto”, pero ha levantado polvo con su regreso al PL. Hasta los lanzamientos se han disparado. La semana pasada se lanzó JLM y esta semana amenaza con hacerlo Nando Fortín. Solo RV no se quiere aventar.

TURBA. No es más aprendiz, dicen sus mismos correligionarios, porque no es más aprendiz. Cómo se le ocurre irse a meter en medio de una turba enardecida que no quiere ver políticos ni en pintura. Salió huyendo LZ.

NIÑO. En la AMDC dicen que solo dieron permiso para “remover” la tierrita de los bosques de Santa María. Ajá, ¿y para qué puercas creerán que removieron la tierrita? ¿Habrá sido para hacer volcanes de tierra y ponerse a jugar por el Día del Niño?

TIGRA. No son 1,886 casas en La Tigra, como le dijeron a Lolita, ni 2,000, como le dijeron a Pancracio. El proyectito es casi una ciudad modelo e incluye la construcción de 2,300 casas lujosas y otras 350 para la pirracha, además de parques industriales, bodegas, canchas, en fin. Solo aeropuerto no tendrá.

HOJA. Solo el hombre de El Chimbo no ha salido a poner el pecho por El Chimbo y La Tigra. Lolita y compañía le mandan a decir al “papi” que no hay vuelta de hoja, que no aceptan la suspensión y que quieren la cancelación del proyecto. Punto... ¡Ahhh! y reforestación de lo pelado. Mañana hay reunión con el alcalde.

TERCER. Que no hay tales de “tercer país seguro”, manda a decir Lisandro. Y que le dé dengue al chino Castillo si está mintiendo, dice.