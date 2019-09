AGUA. Casi nada incluye ese proyecto en El Chimbo, como si aquí tuviéramos agua de sobra. En total son tres proyectos habitacionales para un total de 2,300 viviendas. Bosques de Santa María, Pinares de Santa María y Prados de Santa María en un área de 714 manzanas.



LAGO. El “proyectito” en medio del bosque también incluye un centro comercial, una escuela bilingüe, racket club, club de equitación, áreas de recreación, parqueos, iglesias, un lago, en fin... Pobre, pueblo, pobre...



BERLÍN. Saludes les manda el “Niño Gualaco” desde la excapital del Tercer Reich, junto al negro Cano, míster Carlos Ledezma y Walter Chávez. Se reunieron con el ministro alemán de Cooperación para hablar del cambio climático y la bulla es que de Berlín van de chuso para Bruselas. Bon voyage.



FRIENDO. Todos en sus marcas, apunten... ¡Fuego!... Ve... Si no es tiro al blanco la cosa. Pero todo listo para hoy, a las 4:00, para la elección de los tales concejales y otras hiervas. La bulla es que la cosa será friendo y comiendo.



CEREZA. La “Mujer Araña”, que todo lo sabe y todo lo puede, jura que en el CNE –la cereza del pastel- están fijos Rixi por Libre, Kevin Aguirre por el PN y Ana Paola por el PL. Aunque en el PL, para no variar, andan unos queriendo hacerle la cama, diciendo que no aparece en el censo.



TJE. En el TJE están firmes Miriam Barahona por el PL, Eduardo Enrique por Libre y Gaudi Bustillo o Mario Flores Urrutia por el PN. El pellejo de la subprocuraduría también le toca al PL, pero la bulla es que nadie lo quiere, por el “sueldito”.



IAIP. En el combo de esta tarde, no del chorizo, sino, de los torones, también elegirán a los nuevos ilustres del elefante blanco llamado IAIP. Solo funcionó en tiempos de la pelirroja. Se menciona a Hermes Moncada por el PN, Ivonne Ardón por el PL y Vladimir por Libre.



RUEDA. La bulla es que la elección será puntualita, porque los “papis” y “mamis” de la Patria quieren salir pitados a ver el partido contra Reinaldo Rueda a las 7:00.



PAPI. El “papi” estuvo el domingo en otra asamblea de Chávez Madison y compañía, pero todavía no decide echarse el trompo a la uña, así es que, el movimiento sigue sin cabeza. La gran novedad en el frente fue la presencia de Ebal.



TIGRA. Los tigres de La Tigra le echaron carrera ayer a un político colorado y por poquito hasta lo linchan en El Hatillo. Se bajó del carro y se puso a defender los arbolitos, para quedar bien con los de la toma, pero no le aguantaron casaca.



BUKELE. Esa presunta Cicies o Maccih de Bukele más se parece a la tal Coprelco, en los dorados tiempos de la “revolución moral”, que la crearon exclusivamente para perseguir al biónico. A quién pensará perseguir el turquito. ¿A Sánchez Cerén?