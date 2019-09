ADJUNTO. Gran comidilla en los pasillos de Cancillería por el segundo de abordo en la embajada de Honduras en la Capital Federal, que se presenta -en tarjetitas, correspondencia y todos los mikis- como “embajador adjunto”. Ese cargo no existe. Puede ser encargado de negocios o ministro de la Embajada, pero no “embajador adjunto”.



AMITIGRA. Caramba, compa, como dice aquel, si esos de Amitigra defendieran la reserva así como defienden los Bosques de Santa María, ¡Dios guarde!



DESAYUNO. Parece que las aguas vuelven a su cauce entre los dos grandes toros del PN. La bulla es que el viernes hubo desayuno y solo estuvieron ambos, los dos, juntos, together. Qué bueno.



PAOLA. La bulla el fin de semana es que Ana Paola estaría en alas de cucaracha y todo porque parece que algunos azulejos la han investigado y han descubierto que su papi y su mami son más libres que Miguel Briceño. El salvado sería LTM.



COMBO. A ver qué pasa este lunes. El Congreso está convocado para mañana, a las 3:00 de la tarde, para elegir en combo a los power del CNE, TJE, RNP, IAIP y PGR. El tajo para unos y el pellejo o premios de consolación, como la subprocuraduría, para otros.



POBRE. La de nunca acabar en el pobre PL. Ahora es que HP y compañía se quieren reventar al cafetalero jefe de bancada solo porque no les apoya a sus candidatos.



GIRA. Los olivistas juran que al doc le fue de maravilla en la gira por occidente, El Progreso y SPS. Esto sin contar las misas privadas que tuvo con empresarios y otros sectores de la capital industrial. También estuvo con todos los alcaldes de la zona metropolitana del VS.



HIJO. Pues, hombre, Hilario, “voz de muerto” vuelve, como el hijo pródigo, al gonfalón rojo-blanco-rojo, solo que no matarán ni al mejor cordero ni a la vaca más gorda para celebrar su regreso, como en el pasaje bíblico. Pero, qué bueno que se arrepintió.



NADIE. Pero, como en esas redes no se escapa nadie, allí están dele que dele que era un infiltrado en Libre, que entregó al señor de la televisión, y que no sé qué, que aquí que allá. La bulla es que “voz de muerto” ahora anda en un nuevo proyecto político por Honduras.



TURNO. La fiebre de nuevos partidos no para y el fin de semana le tocó el turno al importado de Catacamas con el lanzamiento del suyo, “Rescatemos Honduras”, en un hotel capitalino. Marlon Escoto jura que en ocho semanas recolectará más de cien mil firmas. Con la Marlene nunca se entendieron.



CAMILO. Se fue Camilo Sesto. Gran consternación entre los y las ilustres de la generación de los 70-80 que se enamoraron, se casaron o se divorciaron inspirados en los poemas cantados de este ícono de la música romántica. Problemas renales lo llevaron a la tumba a sus 72 años.