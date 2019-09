AGUA. El Indómito no tuvo de otra que decretar emergencia por la sequía. Como, aparte de lo inevitable del cambio climático, aquí no queremos entender. Somos pelis para desperdiciar el agua. Tal vez, cuando ya no tengamos ni para beber, nos cae el veinte.



MONITO. A los de la “pandilla” les pasó las del monito cuando estaba esperando al león para marimbearlo. Allá los tenían ayer hincados, en la carretera al batallón, pidiendo cacao. “Perdón papaíto, no lo vuelvo a hacer”.



MAÍZ. La bulla es que ayer ni asomaron el cacho a la sesión del Congreso, porque los hincaron en maíz desde el mediodía, y eran las 4:00 de la tarde y el “toro mayor” no les levantaba el castigo, incluido HP y el hijo de la exministra de Educación en los dorados tiempos de Rosuco. Ni tosieron los pobres.



LISTO. Todo estaba listo ayer para elegir a los tales concejales del CNE, TJE y RNP, pero, la bulla es que la cosa está que arde entre los dos pesos pesados azules, así es que, no hubo de otra que abortar la elección y juramentación.



BUENO. La “Mujer Araña” –que tiene acceso directo a Palacio y al hemiciclo- le pasó el guacho a sus aleras de Cybex que ha habido distanciamiento entre los toros azulejos. Pero, lo bueno es que parece que, ya habrá encuentros cercanos del tercer tipo.



NUEVOS. La que todo lo sabe y todo lo puede jura que la roncha se debe a que todo ese asunto de los nuevos órganos electorales y de los nombramientos de los concejales lo han manejado directamente en el hemiciclo –en pláticas con el olanchano y el toro mayor- y no le han regado maíz a los otros amigos. Será posible... “I can’t believe it”.



OÍDOS. Al pobre Almagro le han de zumbar los oídos allá en la Capital Federal. El hombre de El Chimbo lo sacó ayer a bailar como cincuenta veces en la conferencia de prensa que dio para referirse a los 58 años de su amada Rosita.



COPÁN. “Netanyahu” vuelve a sus giras a partir de hoy y se desplazará hasta La Entrada, Copán, donde el alcalde Vicente León le tiene preparada una bienvenida tipo candidato. Aunque la visita es institucional y el power del hemiciclo llega a dejar un financiamiento para el mercado municipal.



PAPI. En los mercados de Comayagüela le tronó ayer en una asamblea del “papi” con los locatarios. El alcalde de los capitalinos terminó reventado de tantas selfies que le pidieron sus amigos de los mercurios.



OTROS. El “resignado” de El Hatillo insiste en que el “papi”, por más que lo rueguen y lo presionen, no se lanzará y seguirá otros cuatro añitos en la AMDC. Además, dice, es un buen alcalde.



TRANS. Denuncia Ricardo que hay todo un boicot para echar a perder o darle largas y más largas al mentado Trans 450 y echarle el muerto a él. Será posible. To be or not to be.