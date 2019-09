128. Llegó el “día d” para conocer la sentencia contra Rosita. Hoy se saldrá del maíz picado y se sabrá cuántos años pasará en Támara. Los ilustres piden nada menos que 77 años. O sea que, si tiene 51, saldría de 128 años.



1,500. Pero está “pior” el expresidente del Colegio de Abogados. La “people” de la Ufecic está pidiendo 1,500 años para él. O sea, OM saldría del mamo cerca del año 3,600... Será...



BAGRE. Acorralado el “papi” a buena mañana por la muchachada, en la izada de la Bandera frente a la UNAH y, por más que le quisieron sacar si se echará el trompo a la uña con la candidatura del movimiento sin cabeza, el hombre se escabulló como un bagre.



DRIBLAR. Ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo son tan pelis para driblar, como el “papi” a la hora que le preguntan, si se lanza o no se lanza. To be or not to be. La gran zafada del alcalde de los capitalinos es que él solo quiere la unidad del PN. Punto.



PAOLA. Todavía no han electo a Paola y los peluches del CCEPL ya la empezaron a bombardear. Martellito asegura que nunca ha sido liberal, que nunca ha votado por el PL, y que su único gran mérito es ser asistente del FG... Será posible.



FALSOS. Son “falsos liberales”, dice. También asegura que el “gran mérito” de Brevé, el del RNP, “es haber sido compañero de cuarto de CF en la Universidad”... Pobre Partido Liberal. En lo que vino a quedar.



PODER. La otra cosa que ha confirmado Martellito es que ya están en pláticas con el señor de la televisión para que sea el candidato del PL. Explica el joven que harán una alianza con Suyapita, la plataformera, y juntos llevarán a SN al poder. Qué bueno.



MAR. Los chavistas-castristas-maoístas de Libre le llevan un hambre perra al joven JC y andan moviendo cielo, mar y tierra para tronárselo. Para justificar la jugada, aunque ella no quiere, andan promoviendo a Xiomara... ¡Ahhh! y ahora a La Pichu.



CICIG. “Hasta la vista, baby”, le manda a decir el Jimmy a la CICIG y a “Iván, El Terrible”. La misión de la ONU ha pasado ayer a la historia en Guatemala y, para que vean ustedes, al final ni los gringos ni nadie puso el pecho por ella.



CAYÓ. Por cierto que la CICIG estuvo nada menos que 12 años en chapinlandia y la corrupción, en vez de bajar, más bien aumentó, según datos de la misma Transparencia Internacional. La percepción de corrupción cayó ocho posiciones –la más baja de su historia-y ahora la ubican junto a Venezuela, Haití y Nicaragua.



PESO. Sigue el maíz a peso por el llevado y traído Código. Si le aumentan sus vacaciones, como pide el de Lepaera, o si le rinden “cristiana sepultura”, como exigen los turquitos de la CCIC. Vale que ya viene el feriado morazánico. Que lo manden de vacaciones a Roatán o a Tela y, santo remedio.