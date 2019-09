IAIP. Sepa Judas qué estarán esperando en el hemiciclo para nombrar a los comisionados en propiedad del IAIP. Las dos que están, están interinas desde 2016. La bulla es que una mano peluda le quiere dar vuelta de calcetín al proceso de selección e imponer al esotérico Erick Rodríguez. No, hombre. Aprendamos a respetar la ley.



NELSON. Para aquellos que no creen en los congresos infantiles, Nelson Márquez, el diputado azulejo y ahora ministro de Idecoas, fue diputado infantil en la primera promoción, en 1992, y participó desde su “curil” con varias mociones. Solo para que vean.



GRITO. Ya viene el otro barco, el “General José Trinidad Cabañas”, directamente desde Israel, para combatir el narcotráfico y atención de catástrofes naturales. El Indómito supervisó ayer en Haifa, en carne y hueso, los trabajos de construcción. No tardan aquellos que dijimos en poner el grito al cielo.



PADRINO. Se pierden porque quieren. Quién los y las habrá enganchado que se inscribieran, si reimundo y medio mundo ha sido claro que, el que no tenga un padrino político, que mejor ni se tire. Para qué se meten a política, si la confunden con el Opus Dei.



CONTAR. Hasta doña Queta –que solo pasó segundo grado- sabe desde ya días quiénes van a quedar en esos organismos, pero, a Maribel Ya y a otros ilustres del CCEPL, hasta ahora les vino a caer el veinte. Pobre partido. Ramón Soto, diputado de Libre, les manda a decir que aprendan a contar y les pide que unan, no dividan.



REGRESO. Hoy vienen de regreso de los dominios de Netanyahu, el de allá, no el de aquí. Que se apuren, para que terminen de convencer al “papi”, porque parece que todavía no está convencido. Allí solo que, además de cumpleaños, promuevan bodas, bautizos, graduaciones, en fin, y lo inviten.



BANCADITA. Lo bueno es que Chávez Madison ya tiene su bancadita en el hemiciclo. Y esto que acaba de lanzar el movimiento sin cabeza.



MISIL. Sepa Judas a quién va dirigido el misil –y que lo averigüe Morgan- pero el “Niño Gualaco” manda a decir que Honduras urge de una reforma electoral transparente y “no necesita de más políticos demagogos”... ¡Vaya, jodido!...



JEFE. Requerimiento fiscal en contra del jefe de fiscales del MP en Comayagua, por “acosador sexual en jefe”. Qué tal. Bien, gracias.



BOSQUES. Una buena noticia en medio de tanto berenjenal, fiscales del MP han confiscado la documentación de Bosques de Santa María. Aunque ya se volaron los pobres arbolitos. Pero, como dicen que nunca es tarde.



MORRO. Feriado toditita la semana en la UNAH. ¡Habrase visto! Pobrecitos aquellos que pensaban que el rector y compañía ni dormían, quebrándose el morro, pensando en cómo puercas recuperarían el tiempo perdido... Ja... je... ji... jo... ju...