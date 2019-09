OFICINA. La Bandera catracha ya flamea imponente en un edificio de Jerusalén. Emotivo, caluroso y alegre acto entre JOH y Netanyahu -el de allá, no el de aquí- al momento de inaugurar la Oficina Comercial de Honduras, paso previo para luego trasladar la Embajada. Congratulations...

PISTOLA. Que apunte su pistola para otro lado y no para el Congreso le manda a decir Mauricio Oliva al súper Marlon. “¿Quién es el encargado de sancionar y de publicar los decretos?”, pregunta “Netanyahu”. Que averigüe bien y así apuntará para otro lado, dice. Será...

AMIGOS. Hoy sí el movimiento sin cabeza se quedó sin cabeza, porque su líder supremo se la dio para Jerusalén, acompañando a JOH. Por cierto que la bulla entre los amigos más cercanos del “papi” -que no son cachurecos- es que -por más que lo rueguen- el hombre no se lanzará.

ACTIVADO. El Indómito no desaprovecha para mantenerse en forma y allá en Jerusalén, como lo hace en la Capital Federal, también anduvo activado. Recuerda el hombre cuando estuvo la primera vez en la Ciudad Santa, hace ya 25 años, cuando ni remotamente pensaba en la guayaba.

BANDERA. Bonito y significativo acto el de Mauricio Oliva en los bajos del hemiciclo en el Día de la Bandera, al entregarle el Pabellón Nacional a los diputados del Congreso Infantil 2019. Aprovechó para decir que el Congreso ha “asumido la bandera de la paz en base a diálogos y consensos con las diferentes fuerzas políticas representadas, para desactivar las posturas insensatas y radicales, que nos distancian como hondureños”. ¿Estáis oyendo, RS?...

OÍDO. Le fue bien el fin de semana al “resignado” de El Hatillo en los territorios patepluma. Lástima que solo el Ecónomo se mantiene firme con él. A los demás diputados que lo apoyaban les endulzaron el oído con el primer piropo.

JOVEN. El “papi” anduvo ayer por La Paz, acompañado de Gladys Aurora. La bulla entre sus aleros es que el “papi” no se siente nada cómodo con los diputados que lo acompañan y quiere aparecer al lado de gente nueva y joven, y no de cohetes quemados. Sus mismos amigos creen que con esa gente no llegará a ningún lado... Será...

OLIMPO. Este lunes arranca la pasarela de las audiencias públicas y se calcula que terminarán de aquí al jueves, así es que, a inicios de la otra semana se estarían eligiendo a los concejales, o mejor dicho, oficializando a los ungidos por los dioses del Olimpo.

ANA. En esos chambres juran que Ana Paola será la ungida por el PL en el CNE y Lino Tomás, de la línea de Yani, en el TJE. Por el PN quedarían KA y el sobrino del candidato de los pobres.

CASO. La bulla es que se avecinan requerimientos fiscales por uno de los corredores y se menciona a MAG, NW y RO.