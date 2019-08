FLAMEA. Pues, hombre, Hilario, la bandera catracha ya flamea imponente en Jerusalén, así es que, no hay más tren que el que pita. Hasta bonito se ve el pabellón de las cinco estrellas en uno de los edificios de la Ciudad Santa. Con el permiso de la comunidad árabe-palestina de estas latitudes.



LISTA. Que alguien me explique, preguntan unos chuscos en esas redes, por qué tanto alboroto por la lista de los candidatos al CNE, TJE y RNP, si hasta doña Queta ya sabe quiénes van a quedar. Será posible.



SAPO. Bueno, pero para ejercicio de esto que llaman democracia, está bien. El patepluma salió emocionado dando la lista de los 45 que quedaron. De todas maneras, “piores” nalgas tiene la rana, y así se las besa el sapo.



LUZ. Además, Mauricio Oliva manda a decir que la “people” podrá participar en las audiencias públicas a través de la “pregunta ciudadana”, y habrá luz verde para que le pregunten lo que le quieran preguntar a los candidatos. “Pregúntame... pregúntame... pregúntame”...



MONO. En ese listado de los 45 aparecen unos y unas que se han candidateado para todo. Pero, como dicen que la tercera es la vencida, tal vez en esta salen, aunque sea de chiripa. Y aparecen unos y unas que son como el mono: están agarrados de una rama y ya están brincando a la otra.



LÍNEA. ¡Ya llegó por quien lloraban! La nueva Fulton de la embajada imperial ha asumido funciones ayer y manda a decir que nadie se aflija ni se afloje por su llegada. No tarda en mandar su primer tuit tirando línea.



LARGO. Por toda la parafernalia con la que han adornado la llegada de la nueva Fulton, todos los caminos indican que la venida del nuevo embajador va para más largo. Sepa Judas por qué puercas no mandan embajador de una vez por todas.



PINTURAS. Caramba, compa, como dice aquel, para que vean ustedes cómo han cambiado las cosas hasta en el bajo mundo, que los mareros ahora son hasta gente culta. En la lujosa chola del “Cholo” –en la exclusiva zona de Monte Verde- hallaron costosas y lindas pinturas.



CAJA. Hombre culto el “Cholo”. También tenía colección de carritos deportivos, joyas, colección de relojes, caja fuerte –ya no guardan el pisto debajo del colchón-, casa de lujo y más de seis millones 200 mil yucas en efectivo. Qué tal. ¿Dinero de la extorsión?...



EUROS. Marlon Escoto ha confirmado que Alemania le donó más de 20 millones de euros a la Alcaldía de la capital para combatir el cambio climático. Lástima que la Unidad Ambiental de la comuna no mueve un dedo por el medio ambiente.



JABÓN. Quejas y más quejas contra la bendita EEH por el abusivo aumento a las tarifas y nadie dice ni pío. Y esto que la principal víctima es el sector residencial. A ver cuándo le dan jabón a ese contrato.