ALGO. Toque de queda en Lepaterique. Por lo menos están haciendo algo luego de la masacre de los cuatro muchachos. Si así actuaran todas las alcaldías. Danlí y Comayagua eran comunidades súper tranquilas, ahora ya no aguantan la violencia, y nunca sus alcaldes han dicho ni pío. Quieren que todo el trabajo lo hagan desde El Ocotal, en la capital.



PALESTINA. El Indómito todavía no ha arribado a Israel –hoy pinta llantas para allá- y la Autoridad Palestina manda a decir desde allá que le pondrá la queja al portugués de Naciones Unidas por la apertura de la oficina comercial catracha en Jerusalén.



COLORÍN. Bien dicen que solo el que no llora... El propio “Netanyahu” ha confirmado que le darán jabón a los delitos contra el honor y que los sacan del nuevo Código Penal. Ahora pasan a la jurisdicción civil y, colorín, colorado.



AMO. “Ignórolo”, como decía un ex de las Fuerzas Armadas, en sus tiempos de amo y señor en las barracas, pero la bulla en los jardines de Palacio es que desde hace días le cantaron las golondrinas a dos ministros y a un comisionado y, sepas Judas por qué, todavía no han nombrado a sus reemplazos. Se menciona a JG, a AC y a RZ.



DMW. A Conatel, según las malas lenguas, es que mandan a DMW. Se desconoce a cuál de los comisionados sustituirá. DMW no se presentó como candidato ni para el CNE ni para el TJE.



IAIP. Solo el intrépido Erick quedaría en el aire. Pero en el hemiciclo juran que va soplando para el IAIP, aunque, quién sabe cómo le vaya con una periodista que ya días anda moviendo cielo, mar y tierra por esa chamba, en representación del PL.



NIÑOS. Vuelve la mula al trigo en la UNAH. Ahora son los “independientes” los que no se cansan de jorobar a los pobres capitalinos con las tomas del bulevar Suyapa y del anillo periférico. Como los meus ahora son los niños consentidos del rector.



BOSQUES. Tanto escándalo por los Bosques de Santa María y, ahora para qué, si ya se volaron todos los árboles. La denuncia debió salir antes de que le metieran las motosierras y tractores a los pobres pinos… Ahora habrá que esperar años para que vuelvan a crecer.



BUENOS. A ver si la Fiscalía del Ambiente investiga a los que dieron el permiso. Tanto Mi Ambiente como Amitigra reconocen “paladinamente” que el terreno está dentro de la zona de amortiguamiento de La Tigra, pero están felices, porque los constructores son tan buenos, que prometieron solo hacer casitas fuera de la reserva... Cómo no, chon...



RÍO. Pregunten qué le pasó a la Biosfera del Río Plátano –declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco- cuando el INA –en tiempos de Rigoberto Sandoval Corea- trasladó una migración campesina a Sico y Paulaya, zona de amortiguamiento de la reserva.