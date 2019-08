TSE. Fuera los trillizos del TSE. Al final no se presentó ninguno del trío a dejar su currículo, lo que significa que ya están listos y servidos. La bulla es que DMW iría a una embajada y ER –gracias a su padrino mágico- estaría fijo en el IAIP.



EXTRA. Kevin Aguirre, el power de la Política Limpia, arribó ayer a última hora al hemiciclo, casi en el tiempo extra, para candidatearse al CNE. La bulla es que sería el ungido de los azulejos. Por eso dicen que los últimos serán los primeros. Ya casi estaban cerrando la puerta cuando el hombre llegó con su CV.



FIJOS. Ajá ¿y Mario Aguilar? Lo irán a mandar al TJE. La bulla es que los trillizos del RNP están más fijos que el Congolón, así es que, allí no hay vacantes. Por cierto que hasta ahora los ilustres han hecho un buen trabajo, para mejorar la institución, y el proyecto de la ID va viento en popa.



RIXI. Los que llegaron bien portaditos –y juntitos- aunque también casi en tiempo extra, fueron la Rixi y el Eduardo Enrique. Como ya están fijos. Que madruguen y estudien los soñadores e ilusos.



GATO. A última hora, los neófitos del Central Ejecutivo salieron proponiendo a Maribel Ya y a Darío Hernández, el alero del “Gato con Botas”. El tercer propuesto del CCEPL es casi un trabalenguas: Polivio Parménides. Sepa Judas de dónde lo sacaron.



VUELTA. La “people” del Central Ejecutivo le manda a decir a la bancada que cuidadito y no votan por la línea de partido y le comunican su decisión a la comunidad internacional, a Donald Trump y a Vladimir Putin, por si los ilustres se les vuelven a dar vuelta.



LUNA. A la “Mujer Araña” le pasaron el guacho que los ilustres del CCEPL han tenido varias “misas” con el “toro mayor” y que la idea era consensuar la lista de candidatos. Sepa Judas qué habrá pasado, porque, para que el hombre apoye a Maribel Ya o a Darío, está como en los cuernos de la luna.



SOL. Madrugó JOH a anunciar, vía tuit, el traslado de 180 cabecillas de pandillas al nuevo módulo de máxima seguridad, en Támara. Son –dijo- reos de alta peligrosidad. También anuncia reformas a las leyes penitenciarias y no se descarta que los más criminales pasen hasta 23 horas sin ver el sol.



AGUA. El equipo de investigación de EL HERALDO ha confirmado que en la capital apenas hay agua para 40 días, ya hoy es 29 de agosto y nada que llueve, el cambio climático está que arde y aquí, para terminar de rematar, siguen destruyendo los bosques para construir colonias.



VALLE. Vale que ya viene “Bosques de Santa María” –en la salida a Valle de Ángeles- y ya empezaron a abrir una kilométrica calle en medio del bosque. La bulla es que construirán como dos mil casas y le darán volantín como a mil hectáreas de arbolitos... Pobre, pueblo, pobre...