ISRAEL. El Indómito y la first lady van soplando este fin de semana para Jerusalén a inaugurar la oficina comercial de Honduras, paso previo para luego llevarse la embajada y seguir los pasos de USA y de Guatemala. No tardan aquí en brincar los acólitos de Chávez, que no topan a Israel.

AS. La “Mujer Araña” anda regando la bomba en Cybex que el señor de la televisión podría sería el as bajo la manga de la camisa del gonfalón rojo-blanco-rojo y que tiene el apoyo del agua, del aceite y de los padrinos mágicos. Sería el salvador del pobre Partido Liberal... Fumen, cachurecos...

LECTURA. Nada menos que 77 años en Támara pide el MP para “Rosita”. Le llevan hambre a la exfirst lady. O sea que, si tiene 50, saldría cuando cumpla 127 años. El próximo miércoles se saldrá del maíz picado con la lectura de la condena.

CIEN. En tono sarcástico, el hombre de El Chimbo, cuando arribó a los recintos de la diosa Temis, le dijo a la muchachada que a su amada Rosita le clavarán cien años, no de soledad, sino, de pena. Pero, a la salida, se miraba sonriente y hasta deslumbrante.

PALO. A ver si algún día sale a relucir el o la testigo protegido que hundió a Rosita. Bien dicen que, la cuña para que apriete, tiene que ser del mismo palo. Pero, difícil imaginar que la misma familia haya sido la encargada.

VEINTE. Hasta ayer ya iban como veinte autopropuestos para los organismos electorales y todavía falta hoy. Y esto que las tales audiencias públicas serán pura casaca, porque los tres partidos hace meses que escogieron a sus pupilos y pupilas. Pero la “bailarina” jura que los que llegan con sus currículos lo hacen de comprado hablado y que, a cambio, les dan su buena chamba en las instituciones para las que concursaron. “I can’t believe it”.

APUESTA. El “resignado” de El Hatillo insiste y apuesta diez contra uno que su alero, el “papi”, aunque estuvo en la “misa” del movimiento sin cabeza, en Comayagua, no se echará el trompo a la uña con la candidatura y que seguirá otros cuatro añitos en la AMDC... Será...

CHINITO. Chávez Madison será el candidato del movimiento sin cabeza si el “papi” al final decide no aventarse. Ajá ¿y Reinaldo? El “Niño Gualaco” ha andado recorriendo todos los confines, como jefe supremo del CCPN, pero, si no vuela, se podría quedar como el chinito, solo “milando”.

CNE. Mario Aguilar y el hijo del candidato de los pobres serían los azulejos en el CNE y TJE.

LOCURA. Por allí siguen con esa locura de separar las generales de las municipales y de diputados. ¡Cosa más loca en la vida, chico! Eso es en los países serios, donde se respeta la Ley, no aquí. Por lo visto quieren que los políticos pasen torturando a la pobre “people” con campañas los cuatro años de gobierno.