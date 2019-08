ASTROS. Ya los astros se empiezan a alinear en la estrella solitaria. Los que están de este lado y los que están del otro. Todos los caminos indican que, al final, la cosa se va a polarizar entre Mauricio Oliva y el movimiento sin cabeza, con el “papi” a la cabeza, así es que, le va a tronar una vez que ambos bandos abran fuego.



ESPEJO. Los que no se comen la tortilla así nomás creen que, si los partidos tradicionales –y aquí se incluye a Libre- no ponen las bardas en remojo por su sobrevivencia, tanto cachurecos como liberales y refundidores podrían pasar a mejor vida en las próximas elecciones. El espejo está allí nomás, al otro lado de la frontera. El que tenga oídos, que oiga.



VUELTA. Solo del Cuqui, desde que lo renunciaron de la ENEE, no se ha vuelto a saber nada. Ni de la guapa Olguita. El que no deja de trabajar es el “resignado” de El Hatillo y le manda a decir a sus amigos que se le han dado vuelta en lo parejo, que les agradece, y allá los espera cuando asuma.



JEFE. Se insiste en que Juan Diego será el jefe de campaña de “Netanyahu”. A ver si importan a “Míster Álvarez” de Dallas. Si allí está “Cali”, seguro allí también estará el expower de Seguridad.



SANAA. “Se busca”, no a los carniceros del estadio, sino, a la presunta gerente del SANAA. Nadie la conoce ni en foto, nadie la ha visto por ningún lado, nadie sabe dónde pasa, nadie sabe qué está haciendo para arreglar el desmadre de la falta de agua... Pobre, pueblo, pobre...



BURRO. Por cierto que en el SANAA, a pesar de que la señora gerente nunca da la cara y jamás de los jamases ha explicado si piensan o no construir nuevas represas, ahora le ha puesto un bozal a los pocos funcionarios que hablaban allá, a las cansadas de un burro... ¡Bárbaros!



TERCER. Lo único que faltaba. La bulla es que ahora le quieren endosar a Honduras eso de “tercer país seguro” y que para eso fue la reunión en la Capital Federal. El Indómito teme que aquí haya una invasión de hasta 60 o 70 mil migrantes de Suramérica, África y el Caribe. ¿Y dónde los pensarán meter?



AGUA. Quién mira al rector, calladito, humildito, que no quiebra un plato, pero, mátalas callando el hombre. Sin hacer tanto escándalo, sin amenazas, sin aspavientos, se reventó a los ilustres de la tal Junta de Dirección Universitaria sin decir agua va, agua viene.



JAQUE. Es tan largo el hombrón, que ni siquiera habló en la sesión del Consejo Universitario. Cuando unos van con el maíz para el molino, el hombre ya viene de regreso con las tortillas, y bien calientitas. ¿Cómo lo hizo? Mandó a llamar a un muchacho parlanchín, que llegó con un oficio del TSC, y puso a temblar a la “people” del Consejo si no se volaban a la tal Junta y, jaque mate, papa... Congratulations...