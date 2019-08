PAPI. ¡Y se hizo, no la luz, sino, el “papi”! ¡Eureka! El alcalde de los capitalinos se apareció ayer en carne y hueso en la asamblea del movimiento sin cabeza, en Comayagua. Hubo desfile de oradores en el cumple de Miguel Edgardo. Se aventó el “papi” y la bulla es que tendrá un jefe de campaña de lujo.



CUMBOS. ¿A quién quieren ustedes de candidato?, preguntó Gladys Aurora... ¡A “papi”! ¡A “papi”! respondió la dirigencia azuleja. Todos los diputados presentes, incluido el cumpleañero, no pararon de echarle cumbos al “papi”. Allí estuvieron la “locomotora”, Gladys Aurora, Joche Villanueva, Welsy Vásquez y Chávez Madison, líder supremo del movimiento sin cabeza.



UNIDAD. Pero, a pesar de los cumbos, el “papi” no aterrizó y nunca dijo riata a riata si aceptaba o no el reto cuando le tocó discursear, pero sí le echó cumbos y más cumbos al movimiento Unidad y Esperanza.



TROMPO. Pero, las “malas lenguas” juran y perjuran que el “papi” ya dio el sí y se echará el trompo a la uña con la candidatura. La bulla es que el alcalde de los capitalinos tomó la decisión en una “misa” que hubo en una conocida residencia de la San Ignacio.



MEJOR. Para que nadie hable babosadas de que está detrás de la asamblea del movimiento sin cabeza, el Indómito mejor se la dio ayer para USA en el “air force one” catracho a reunirse con el secretario de Seguridad de Donald Trump y se llevó a Julián y a Lisandro.



GUALACO. La bulla es que, con la aparición del “papi”, Reinaldo ya no se lanzará y sería el power de una comisión de arbitraje de la estrella solitaria, que estará integrada por todos los movimientos para fijar las reglas del juego de las primarias y vigilar que no se maten entre los mismos azulejos.



OCTUBRE. El señor de la televisión le manda a decir a sus fans que se alisten porque en octubre tomará el poder. El hombre reapareció con Iroshka el fin de semana en una asamblea de su presunto nuevo partido, en SPS.



TEMIS. Fuertemente custodiado un hospital de Valle de Ángeles luego que un conocido exdirigente del Cohep –que tiene asuntos pendientes con la diosa Temis- llegara a internarse de emergencia.



PUES. Que se alisten para la primera semana de septiembre y se pongan “gillette” para las audiencias públicas, le manda a decir el patepluma a los candidatos al CNE, TJE y RNP. Ajá, y ya no se sabe quiénes a van a quedar, pues. En el PN se habla de MA y del sobrino del “candidato de los pobres”.



CONTRATO. ¡Y se hizo la oscuridad! El fin de semana no hubo luz en medio país. Solo en la capital le arruinaron el domingo a los abonados de más de cien colonias. Qué tal. Pero el nuevo flamante de la ENEE solo es sombrerazos con el contrato de la EEH. Pobre, pueblo, pobre…