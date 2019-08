UNAH. No solo con los desmadres de los meus ha retrocedido la pobre UNAH. Ahora también ya retrocedieron a las purgas de los años 80, cuando la máxima casa de estudios vivía en un infierno por la eterna lucha entre la extrema derecha y la presunta izquierda. Y en esa nueva Junta nombraron a unas momias, como EDA, que cae parado en todos los gobiernos... Pobre, pueblo, pobre...



PAPI. Parece que ha habido cambio de planes y que el “papi” se pondrá en modo candidato este fin de semana y mañana se aparecerá, en carne y hueso, en Comayagua, con la casaca de asistir al cumpleaños de Miguel Edgardo.



UNGIDO. La bulla es que el cumpleaños –que se realizará en la sede de la Cámara del Comercio de la excapital- se convertirá en mitin político y allí llegará el “Niño Gualaco” – presidente del Comité Central- con el “papi” de la mano, para presentárselo a las bases azulejas como el ungido... Será posible.



MODA. Están de moda las cámaras del comercio. La de Cortés se ha convertido en pasarela y hasta en muro de los lamentos, por donde desfilan candidatos, plataformeros, aesejotas, profesores en ciencias ocultas, deportistas, curas, pastores, periodistas, en fin... Solo la de Tegucigalpa no huele ni hiede.



JEFE. Juan Diego Zelaya se perfila como el jefe de campaña de “Netanyahu”. El muchacho está en la ciudad de los rascacielos, pero, parece que viene de chuso para echarse el tropo a la uña.



PLAZA. Ya se sabe quiénes van a quedar, pero están convocando a la “people” para que desfile por las tales audiencias públicas, y compita por una plaza en el CNE, TJE y RNP. ¡Habrase visto!...



TRUENOS. Las malas lenguas, que pasan horas componiendo el mundo en esos moles, juran que en octubre le va a tronar y que hay dos ex que podrían tener los días contados en estas latitudes y que, más temprano que tarde, podrían desfilar por la Quinta Avenida y por Time Square... Será...



CALLEJAS. El primo del alma ha confirmado que la salud de Callejas se ha complicado y que eso ha obligado al juez a posponer la audiencia para dictarle sentencia. El problema es la quimioterapia, que le ha dañado las vías respiratorias, y otros órganos.



LUZ. Los pobres liberales –lo que queda- siguen sin ver la luz al final del túnel. Para mayor desgracia, la medicina les salió “pior” que la enfermedad. Solo el popular “Chilo” Cruz no se rinde y este fin de semana va soplando para Valle de Ángeles y Guaimaca, donde se reunirá con las bases coloradas.



RETOS. El Indómito lanzó varios retos en la cumbre de Tuxtla y lo mejor es que varios empresarios y organismos internacionales se comprometieron a invertir en Honduras. Qué bueno. Por cierto que la “resignada” de allá, no se duerme en sus laureles, y ya tenía todo adelantado.