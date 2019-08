PALO. Por eso dicen que la cuña para que apriete, tiene que ser del mismo palo. ¿Adivinen quién fue la testigo protegida en el caso “Caja chica de la dama”? Con razón MM salió lisito del mamo.



GACETA. Pues, hombre, Hilario, no hay más tren que el que pita, ya está publicada la Ley en La Gaceta, así es que, a elegir a la Rixi y al Reina se ha dicho. Como son los únicos que están fijos. En el PN todavía no aterrizan y no digamos en el partido de las milicias eternamente momias... ¡Ahhh! Y las suplencias son para las bisagras.



HUESO. Por cierto que Manuel Iván arribó ayer, en carne y hueso, a los recintos de la diosa Temis a impugnar la Ley para la elección de los tales concejales del CNE y TJE. No se convence el hombre. Ya estaba fijo gracias a HP y compañía, pero los “idóneos” y el toro mayor se lo apearon.



GRITO. Caramba, compa, como dice aquel, pareciera que algunos azulejos están viendo la tempestad y no se arrodillan. Más tardó “Netanyahu” en lanzar su “grito de la sierra” que unos viceministros en desatar una cacería perra en contra de los funcionarios que lo acompañaron en la “misa”. Las amenazas van desde quitarles las horas no trabajadas hasta el despido.



COMITÉ. Ajá, preguntan los peluches de Mauricio Oliva, y a los funcionarios y empleados públicos que estuvieron ayer en el Comité Central, en la juramentación del movimiento sin cabeza, también les van a deducir las horas no trabajadas y los van a despedir. Ummmm...



COMAYAGUA. Por cierto que Chávez Madison, líder supremo del movimiento Unidad y Esperanza, reunió ayer a unos dos mil jóvenes en el CCPN, y este fin de semana va de chuso para Comayagua.



PAPI. La bulla es que el “papi” no estará en Comayagua, pero sí aparecerá, en carne y hueso, el otro fin de semana, en Intibucá, acompañado nada menos y nada más que del “Niño Gualaco”, jefe supremo del CCPN.



SUPLENTES. La “Mujer Araña” anda regando la bomba en Cybex de que se avecina otra insurrección de la bancada de Libre si los azulejos de la directiva no les cumplen con el pago a sus suplentes... Será posible.



PRIMARIAS. Adelantar las primarias para noviembre del otro año pide el de los chocoyos. Solo así, dice Toño, se podrá borrar el fantasma de la reelección de una vez por todas. Una vez que los candidatos de los partidos estén electos, agrega, ya nadie volverá a hablar de esa cosa. Las internas, según la Ley Vigente, se deben realizar en marzo de 2021.



IGOR. Saludes les deja Igor y le manda a decir a los dialogadores que allá los espera en Santiago, con pisco, empanadas chilenas y vino del Casillero del Diablo. Pero, antes de pintar llantas, “Netanyahu” y compañía lo condecorarán en el Congreso. Muy merecida presea para el chileno.