TUXTLA. Hoy y mañana será la Cumbre de Tuxtla. Lástima que los últimos culebrones la han convertido en churro. Ojalá y los empresarios que vienen se pongan claros con las inversiones, que es, al fin y al cabo, lo que se busca.



HILO. ¡Vaya, hombre! En la chepa juran que ya cayó el primero de los carniceros del estadio. El Indómito ha prometido que seguirán el hilo de la madeja y que llegarán hasta el último de los criminales de las barras.



AZUL. Le tronó el “conversatorio azul” de Mauricio Oliva en el hotel de Picho. Vinieron dirigentes de todo el país, diputados, alcaldes, en fin... Bajo la consigna “juntos podemos”, el number one del Congreso anunció el inicio de giras por todos los confines de la patria.



SILENCIOSA. En su discurso, “Netanyahu” hizo énfasis en la “mayoría silenciosa” que componen las grandes mayorías del país, hondureños que no se manifiestan, pero que están allí, inconformes con el estatus quo por una u otra causa. “Vamos, dijo, a eliminar lo malo, mejorar lo bueno, y hacer cosas diferentes”... ¡Ahhh!, y que no quieren unidad impuesta.



RETO. En el movimiento sin cabeza juramentarán hoy en el Comité Central nada menos que dos mil jóvenes y el acto será replicado en todo el país. Chávez Madison asegura que pronto dejarán de ser el movimiento sin cabeza y que, si el “papi” no acepta el reto, lo aceptará él. To be or not to be.



PAC. Saludes le deja Marlon Escoto a la Alvarenga y pinta llantas del Pac. Parece que nunca se entendieron. El importado de Catacamas anuncia la creación de su propio movimiento político y se llamará “Rescatemos Honduras”.



COPEMH. Al presidente del Copemh le están dando de beber de su misma medicina y ayer le tomaron la sede y le quemaron llantas. Pero el hombre, que es gran aliado de “Suyapita”, les manda a decir que “no es quemando llantas o tomándose el edificio como vamos a resolver este problema”. Y tiene razón el hombre.



FIESTA. La bulla en el Copemh es que los insurreccionales son pupilos de Eulogio y exigen que la “maxi” le caiga a los “pandoros” de la organización, porque parece que han estado haciendo fiesta con las cotizaciones de los afiliados... Será...



USA. A oídos de aquellos que viajan a USA a tener sus hijos, Donald Trump les manda a decir que eso se acabó, y que ya no más nacionalidad del imperio por nacimiento. La otra cosa es que, de ahora en adelante, los pobres indocumentados estarán detenidos por tiempo indefinido en los albergues-cárceles.



MISAS. El propio Donald Trump y el Maduro venezolano han confirmado que altos funcionarios de uno y otro bando mantienen “misas” desde ya días, a escondidas. En otras palabras, ya volvieron a dejar enchutado al pobre Guaidó. Quién confía en los gringos.