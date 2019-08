TEMIS. Este martes le tronará en los recintos de la diosa Temis. Hoy se saldrá del maíz picado con el caso de la ex first lady. El hombre de El Chimbo ha puesto toda la carne en el asador, como dicen los cronistas deportivos, y desde la semana pasada ha estado mandando retreta de tuits.



LISA. Hoy también se sabrá si la “people” de Astropharma sale lisa o si va al mamo. El otro caso pendiente para hoy es el escándalo de los hijos que le quieren quitar la casita a su mamá y dejarla en la calle. El abogado de la señora les manda a decir que, si le piden perdón, habrá conciliación, si no, neles pasteles.



PELOTA. Proponen que Motagua-Olimpia jueguen en Comayagua o en SPS. Eso sería como jugar en Tegucigalpa. Error. Más vale prevenir que lamentar. El de los chocoyos recomienda que se vayan a jugar a Miami o a Nueva Orleans, y lamenta que la Ley contra la Violencia en los Estadios quedó en puro papel mojado y los responsables se tiran la pelota unos y otros.



BARRAS. Al Indómito no le cabe la menor duda que las barras han sido infiltradas por criminales y ha anunciado la creación de una comisión interinstitucional para buscarle una solución al desmadre de los estadios.



OESTE. Como en los tiempos del Viejo Oeste, “se busca”, y 350 mil yucas de recompensa a cualquiera que dé información de los desquiciados mentales que mataron a golpes y a garrotazos a los hinchas. En vez de avivarnos, aquí vamos para atrás, como el cangrejo.



MAÑANA. Todos en sus marcas, suena el pitazo y... acción. Todo listo para el gran encuentro de mañana, a las 11:00 horas, de los dirigentes departamentales y del DC de Mauricio Oliva. Mandan a decir en un WhatsApp que el “próximo candidato a la Presidencia de la República por el Partido Nacional” enviará un “mensaje de conciliación nacional y de unidad partidaria”.



LISTO. Ajá ¿y el “papi”? ¿Se lanza o no se lanza? To be or not to be... Chávez Madison ya le tiene listo el movimiento, a él o al “Niño Gualaco”, aunque dice que si el number one del Congreso también quiere, pues, pa... luego es tarde...



MISAS. Pero, el “resignado” de El Hatillo no para, y el fin de semana anduvo por Ocotepeque y Copán, donde tuvo misas con dirigentes nuevos y de la vieja guardia, y llamó a los “excluidos” del nacionalismo a que se unan a su movimiento, para que “salvemos Honduras”... Será...



CENTRO. La bulla es que los mexicanos del Centro Cívico no licitan nada, que todo se lo reparten ellos, y a los empresarios y comerciantes de aquí no les dejan ni las migajas. Por cierto que ya pronto entrará en operación y no han hecho las obras de mitigación.



TUXTLA. AMLO manda a decir que no viene a la Cumbre de Tuxtla, pero sí viene Iván Duque, el colombiano.