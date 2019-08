MANO. Desmadre y medio en las elecciones del sindicato de Hondutel. Orlando Mejía quiere seguir a la brava, y pidió que centenares de trabajadores votaran “levantando la mano”, como hacían antes en el Congreso. Al final se retiró de la asamblea, alegando que la mayoría lo “reeligió”. Ya está igual a Miguel Aguilar, del Stenee.



BONITO. Quién lo mira, calladito, calladito, porque así se ve más bonito, y que no quiebra un plato, pero la FUR jura que el rector es quién financia a los encapuchados y que hasta los ha premiado mandándolos a seminarios a Nicaragua. ¡Habrase visto! En vez de mandar a los estudiantes con excelencia académica. Pobre UNAH.



RECTOR. La “people” de la FUR asegura que el desmadre en la UNAH es una patraña montada por el rector para seguir en el cargo. Entre más tomas de las instalaciones aquí y en el Valle de Sula, más se alejan las posibilidades de elecciones estudiantiles y, sin elecciones estudiantiles, no habrá nuevo rector. Inteligente el doc.



RANKING. Pero el presunto rector jura que su prioridad son las elecciones estudiantiles. Se pensaba que su principal preocupación era la academia y mejorar el ranking de la UNAH. Ajá, y quién le habrá dicho al rector que el desmadre se acabará, con los tales comicios. ¿Armando Sarmiento?



DEDO. Cualquiera, con solo un dedo de frente, sabe que los encapuchados del MEU tienen la marimbeada como el banco –si es que algún día hay elecciones- porque la mayoría de estudiantes ya están hartos de sus fechorías. Pero también es un hecho que jamás de los jamases aceptarán los resultados y seguirán con las tomas de la UNAH.



URGE. En otras palabras, lo que urge la UNAH son nuevas autoridades, un nuevo rector o rectora que tenga de los que ponen las gallinas y ponga en orden a los encapuchados. Alguien que tome decisiones en vez de estar haciendo demagogia y jugando al populismo con los meus.



HÍGADO. Los azulejos seguirán con las marchas este fin de semana en apoyo a JOH. Las movilizaciones se realizarán en Santa Bárbara, Santa Rosa de Copán y Olanchito. Para que vean que, marcha la plataforma, marcha los cachurecos. Gancho al hígado SN, gancho al hígado JOH.



FAVOR. Quién entiende a los gringos. Por un lado le exigen a estos paisitos que hagan esto y lo otro y que, si no hacen lo que ellos dicen, ya van a ver, pero, al mismo tiempo, solo pasan conspirando con los que están a favor de los que están en contra y en contra de los que están a favor. Con los que ni hacen ni dejan hacer. ¿Entonces?



ENEE. Manda a decir el nuevo power de la ENEE que ha llegado la hora de darle jabón al contrato con la EEH, pero que no será fácil, y que llevará tiempo. Y eso quién no lo sabe. El que prometió cancelarlo fue él y se suponía que ya tenía la “fórmula mágica”.