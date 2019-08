CAPOTE. Pues, hombre, Hilario, friendo y comiendo, aprobada ya la ley especial para elegir a los tales concejales del CNE y TJE, así es que, no hay más tren que el que pita. “Netanyahu” y el olanchano metieron capote con votaciones que superaron la barrera de los 120 votos por artículo. Qué tal.



SANCIÓN. Ahora solo falta la sanción de JOH, luego viene la publicación en La Gaceta, después las mentadas audiencias públicas y, por último, la elección de los troyanos y espartanos que integrarán los nuevos órganos. Y, colorín, colorado... Ajá, ¿y la segunda vuelta?...



NUEVA. Hasta los chiquitos, a excepción de la bailarina y su bancada, se encaramaron al barco de las reformas. La bulla es que la UE exigía votación de más de cien votos a cambio de aflojar los 50 millones de verdecitos para la nueva “entidad”, como dice aquella viejita.



BISAGRAS. Las bancadas del PN, de Libre, del PL y las bisagras se hicieron un nudo a favor de los 44 artículos de la ley especial que regulará la elección de los concejales y otras hierbas. Solo la bailarina y su bancada votaron en contra y mandan a decir que no les interesan cargos ni en el CNE ni en el TJE... Ummmm... Así dijo la viejita cuando la bajaron del tren.



BANDA. Solo el señor de la televisión manda a decir que esas nuevas leyes no sirven para nada, y que perdiendo el tiempo es que están, porque a él no tardan en ponerle la banda. Será posible.



DAMA. El próximo martes, ni un día más ni un día menos, se conocerá el fallo en contra de Rosita por el caso Caja chica de la dama. Ese día se saldrá del maíz picado y se sabrá si es culpable o inocente. Ya lleva año y medio.



MAÍZ. En el partido de las milicias eternamente momias sigue el maíz a peso entre los “idóneos” y los malinches. Pero, a la hora de la hora, parece que hasta el cafetalero jefe de bancada y “Deuteronomio 5:16” se terminarán alineando con los “idóneos”. El toro mayor anda feliz, como una lombriz. A ver, dijo el cieguito.



COCA. El propio Indómito, en carne y hueso, se encargó de confirmar la operación en alta mar sobre la incautación nada menos que de 600 kilos de coca y felicitó a las Fuerzas Armadas y demás cuerpos de seguridad por el éxito del operativo. A ver qué dicen aquellos que dijimos.



BELLEZAS. Unos exdirectivos del Cohep andan extrañados por el cambio de PB, porque dicen que en tiempos de Emincito Abufele como power de la CCIC, PB ya era el director ejecutivo y solo hablaba bellezas de JOH y no salía de Palacio... Será...



UNAH. Otra vez tomados los portones de la UNAH por los flamantes encapuchados y, cuando no les ponen candados, se toman los edificios o el bulevar Suyapa. La de nunca acabar. ¿Y el rector? Very well, thank you... Pobre, pueblo, pobre...