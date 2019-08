SAYA. Que se le sale la saya y que quiere poner a un depurado de ministro de Seguridad y a otro en Defensa, le manda a decir JOH a SN. Que nunca ha usado saya y que, si quiere, lo revise por delante y por atrás, le contesta el señor de la televisión. Será...

DELE. Aquí si se enchuta, pierde, y si no, también. Primero era que dele que dele con que Libre no tenía representante en el TSE –o como puercas se llame ahora- que como primera fuerza de la oposición tenía derecho y que no sé qué, que aquí que allá, yo no fui, fue teté

CANDELA. Ajá, y ahora que el olanchano tendrá representantes en los órganos electorales, los mismos que pasaban volando candela dicen que porqué puercas negoció con los azulejos. Ajá, ¿y qué querían? ¿Que se arreglara con la UD o con el Pinu? Libre y el PN, juntos, tienen 91 diputados. Punto.

AMLO. El bigotudo olanchano se la dio ayer para México, no a verse con AMLO ni con nadie más, sino, atendiendo una invitación de un partido de ultraizquierda de allá. Pero manda a decir que regresa pasado mañana, así es que, ni se aflijan ni se aflojen.

IAIP. Una periodista y una hermana de la Gaby se disputan la vacante del PL en el IAIP. Entre tanto, la bancada del PN quiere que DMW siga en el TSE, pero hay un poderoso personaje que no quiere, y parece que lo mandarán a una embajada en las Europas. Pero la bancada insiste en que “David sí, otro no”.

ALIANZA. Andan como diez personajes haciendo malabares, para unir a la oposición y echar a los cachos del poder, y ahora también se ha encaramado al barco el bigotudo olanchano. La jodida es que la criatura todavía no ha nacido y ya se andan matando por ser la cabeza de la “gran alianza”.

CICIG. Presiones de un lado y de otro para que siga la “maxi”. Solo allá en chapinlandia no anduvieron con babosadas y mandaron a la Cicig a echar pulgas a otro lado y el Jimmy no se dejó azorrar ni de los gringos ni de la ONU... ¡Ahhh! Y el presidente electo no solo dijo en su campaña que no le renovará mandato, sino que la demandará por haberlo metido al mamo de puro aire.

VERDES. La ojos verdes es la nueva ministra de Turismo y todos los caminos indican que llega con todo el apoyo del Pammy y compañía, porque hasta ayer era la vicepresidenta de la Canaturh. El Indómito también juramentó a Nelson Márquez y a Gabriel Rubí, en Idecoas y en Copeco.

ISRAEL. El Indómito se reunió en la Capital Federal con el embajador de Israel en USA, con quien habló grueso sobre la oficina comercial que Honduras abrirá en Jerusalén, y el posterior traslado de la embajada. Al hombre le late que a eso se deben los misiles que le lanzan unos turquitos-palestinos.

DEDOS. Hoy o mañana se conocerá la sentencia contra Rosita. El hombre de El Chimbo está cruzando los dedos.