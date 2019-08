CARITA. El Indómito amaneció dándole carita en la Capital Federal a los que le armaron la telenovela. Tempranito anduvo activado por el Memorial de Lincoln, corriendo en calzoneta y escoltado por el Servicio Secreto. Luego llegó flanqueado por una caravana de patrullas a la sede de la OEA, mientras los motorizados paraban el tráfico a su paso. Qué tal.



MIEL. El propio Mauricio Oliva, en carne y hueso, se encargó de presentar el proyecto de Ley Especial para elegir a los tales concejales del CNE y TJE. Y, ¿adivinen quién encabeza la comisión dictaminadora? Para que vean que ahora todo es miel sobre hojuelas. Andan volando los refundidores.



HORNO. “Netanyahu” dio gracias a Dios porque la “cordura y el amor patrio ha prevalecido entre la clase política, y le pidió a los ilustres de la comisión de dictamen que le metan el acelerador y que espera que esta misma tarde lo saquen del horno y lo presenten al pleno... Será...



PERMISO. Friendo y comiendo... Más tardaron en el hemiciclo en reanudar las sesiones tras el fin de la insurrección, que en darle permiso a los diputados Nelson Márquez y Gabriel Rubí, el uno para que asuma en Idecoas y el otro en Copeco... Congratulations...



GRITO. “David sí, otro no”, es el grito de batalla en la bancada azuleja para que siga en el TSE, ahora convertido en CNE. La bulla en el hemiciclo es que también tendría los votos de Libre, porque, como la bancada cachureca le dará el voto a la Rixi, y la cosa es dando y dando.



CCIC. Se creía que eran bromas, pero la “Mujer Araña” le pasó el guacho a sus aleras de Cybex que eso del nuevo partido de los turquitos de la CCIC va tan en serio, que ya le andan buscando hasta nombre. La bulla es que el candidato podría ser el “Toty”, aunque otros aseguran que el dúo pondrá a Nasralla. Lo otro es que PB sería el candidato a la “muni jampedrana”. Algunos empresarios andan preocupados.



SEGUIR. El que tenga oídos, que oiga... El nuevo power de la embajada imperial manda a decir que la “maxi” debe seguir y que está bueno que la evalúen, pero que ese examen no debe servir de excusa para darle “cristiana sepultura”... ¡Vaya, jodido!... ¡Ahhh! Y que los macizos tienen apoyo bipartidista en USA.



RUBIA. No quieren a la rubia peligrosa. Los tribunales le batearon su conciliación con Estelita, qué linda que está. Los primeros en caerle al acuerdo fueron los ilustres de la sociedad civil y luego los macizos se encargaron de rematarla. No la quieren.



COLAS. Infierno vial en la capital por las benditas tomas de los encapuchados de la UNAH. Como no hay autoridad que los ponga en orden, los mozalbetes se toman el bulevar Suyapa cada vez que les viene en gana. Colas de vehículos interminables... Pobre, pueblo, pobre...