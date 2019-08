PITOS. Pues, hombre, Hilario, la insurrección del olanchano y sus pupilos llega a su fin. A guardar los pitos, las vuvuzelas, las pitoretas, los morteros, las bengalas y cohetes se ha dicho... Pero, como nunca falta un pelo en la sopa, solo falta que el “Doctor Chapatín” llegue a armar bochinches.



DIÁLOGO. En el hemiciclo no se habla ni de vencedores ni vencidos. La única ganadora del acuerdo con Libre, dicen, ha sido Honduras. Una vez más queda demostrada la capacidad de diálogo, tolerancia y el poder de conciliación de Mauricio Oliva.



CUERDA. Y ojalá que esos nuevos órganos electorales sean serios y responsables. El ejemplo lo tienen en el RNP, TSC y en la Política Limpia. Allí también hay gente de Libre, pero gente cuerda.



PELIS. Caramba, compa, como dice aquel, serán pelis aquí para inventar, que ayer “extraditaron” a dos expresidentes y a un presidente de un solo pencazo. El hombre de El Chimbo tuvo que llamar para aclarar que estaba sembrando frijolitos, allá en La Empalizada. También sacaron a bailar al olanchano. ¡Bárbaros!...



OEA. De Palacio tuvieron que volar a aclarar a lo que iba el hombre a la OEA, porque un diputado salió con toda una telenovela del viaje. Qué tal si se dieran cuenta de cada salida del “air force one” catracho a la USA. Habría telenovelas todas las semanas. La diferencia esta vez fue que alguien, de la FAH, salió con el lenguetazo que el avioncito iba de viaje.



FELICES. Por cierto que la Fuerza de Tarea Conjunta Sur de Estados Unidos, con sede en Key West, Florida, ha dado a conocer un informe sobre el tráfico de drogas en la región. Sepa Judas de dónde habrán sacado que la mayor cantidad de coca que va para la USA pasa por aquí, porque el informe dice todo lo contrario. Pero, como así son felices.



INFORME. Por Panamá, según el informe, pasa el 28.1 por ciento; por México el 27.4; por Costa Rica el 13.4; por Guatemala el 9.7 por ciento y por Honduras el 2.0 por ciento... ¿Entonces?...



CCIC. El pronosticador le tiró a matar a unos empresarios de la CCIC. No mencionó nombres, pero, si caminan como pato, cantan como pato, y nadan como pato... Son, dijo, importadores de electrodomésticos que le han robado al Estado y que usan la CCIC para “vengarse”, porque la SAR les cayó, por defraudadores.



CONSPIRACIÓN. El Marvin jura que hay toda una “conspiración” de la CCIC para asaltar el poder y asegura que no es ningún bocón y que, si los acusa de contrabandistas, es porque en la SAR están los expedientes... Será...



PODER. Otra que salió con un misil de largo alcance fue la ilustre del CNA. Cualquiera diría que la muchacha anda promoviendo un golpe de Estado. “Ha llegado la hora de confiscar el poder”, mandó a decir en un tuit.