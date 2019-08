FINAL. La afición pasó bien entretenida el fin de semana, no por la final entre Honduras y Argentina, sino, por la visita de la Pelosi y compañía. En un hotel capitalino montaron hasta una pasarela y por allí desfilaron la del CNA, Suyapita, el de la CCIC, la familia de Bertha Cáceres, en fin.



PELOSI. Lástima que la Pelosi, ni porque estaba tan cerquita, no se dio su vueltecita por Nicaragua. Hubiera sido bueno que también escuchara a la oposición de allá. Y hubiera ido un poquito más abajo, a Venezuela. Allá también abundan las denuncias de corrupción y, no digamos, de violaciones a los derechos humanos. Pero no. Solo a los presidentes de derecha joroban.



NADIE. Los ilustres estuvieron muy ocupados, reenviando memes, solo porque al final JOH no se reunió con la Pelosi. En Guatemala tampoco lo hizo con Jimmy Morales y allá nadie ha hecho escándalos.



CARITA. Los azulejos le dieron carita a la Pelosi y a los plataformeros con su megamarcha del sábado en la capital, en Juticalpa y en otros lados, y mandan a decir que se equivocan aquellos que creen que el Indómito está solo. En las arengas y pancartas le volaron maceta a los “voceros” de los narcos, de los depurados y de las maras.



PASARELA. Hoy sí, en el hemiciclo juran que mañana saldrán del maíz picado e iniciarán la discusión del capítulo para elegir a los tales concejales. Pero antes, manda a decir “Netanyahu”, los candidatos tendrán que desfilar por la pasarela de las audiencias públicas. Ha costado, pero, parece que por fin hay humo blanco. A ver, dijo el cieguito.



COFRE. Los azulejos tienen guardados los nombres de sus candidatos en un cofre con siete candados. Solo se sabe que unos quieren que siga DMW, pero parece que otros no. En todo caso, mandan a decir que, si quiere participar, deberá someterse a las tales audiencias.



ALCALDES. En las filas coloradas sigue el maíz a peso entre el toro mayor, HP, la bancada y el Central Ejecutivo. Y ahora ha aparecido el grupo de los alcaldes liberales, que esta semana hará su propia propuesta de candidatos “idóneos”. Como la bulla es que en la avenida La Paz le hacen las cruces al lechero y a otros aspirantes que andan por allí.



MUNDO. Entre los “idóneos” de los alcaldes liberales figuran “Mundo” Orellana, el exfiscal general; Marcio Vega, exalcalde de La Entrada, Copán; Elman Hidalgo, exalcalde de San Ignacio, FM; Reinaldo Leiva, excandidato a diputado de la Gaby, y dos mujeres de la costa norte.



HIJO. Solo los candidatos de Libre están más fijos que el Golden Gate. La Rixi y el Reina son inamovibles. Como allí nadie le murmura a MZR, se hace lo que él dice y punto. Hasta Raselito acaba de volver, como el hijo pródigo, a las filas refundidoras.