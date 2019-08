PELOSI. El canciller será el encargado de recibir hoy a la Pelosi y compañía. La delegación imperial arribó anoche a Palmerola y hoy también se reunirá con el fiscal general, con “people” de la sociedad civil, y con familiares de Berta Cáceres.



HOME. “Pelosi, go home”, le gritaron ayer “Mel” y sus refundidores a la líder de la mayoría demócrata. El olanchano jura que viene a legitimar a JOH y USA hace tiempos que lo reconoció junto a la UE y otras hierbas. El hombre más bien ya va a terminar su mandato.



GUERRA. Ya solo el Maduro venezolano –para justificar el desmadre que tiene en Venezuela- y el bigotudo olanchano, se han quedado con la retórica de ese discurso antiimperialista de los años 60-70-80, cuando el apogeo de la mentada guerra fría. Ni Evito Morales ni Mujica y ni siquiera Raúl Castro levantan ahora esa bandera.



RIAL. Tanta fregadera para que se vaya JOH y, si se va, quedaría el “resignado” de El Hatillo. Y, si no queda Rial, quedaría el “fenómeno político”, como le dice el Indómito a Olguita, o la otra “resignada”. Y si se revientan a los tres, quedaría “Netanyahu”. Y, si se truenan a Oliva, asumiría el “baby face” de la CSJ. Al menos que esos “amigos” de JOH quieran un golpe militar de verdad y queden los chafas.



MARCHAS. Los azulejos juran y perjuran que había más gente en las marchas que tuvieron ayer en Gracias y en Nacaome –que son dos pueblos- que en la que tuvo Libre en su “megamovilización” en la capital de la “res-pública”... Será posible.



EEH. El colmo de todos los colmos. En varios lugares de la capital ayer se fue la energía todo el santo día, esto sin contar los bajones de luz, que dañan los equipos y electrodomésticos. ¿Y ahora, quién podrá defendernos de la EEH?



MEUS. Si así como el rector da cátedra de populismo con los encapuchados de los meus, gobernara la UNAH ¡Dios guarde! Sería la mejor universidad del planeta y de todos sus confines. Chico Herrera ayer hasta bajó de su búnker del edificio Alma Máter –el que hizo JC- a recibir a los meus, que llegaron bien portaditos, como peluchitos, a entregarle una gran “ideota” que se les acaba de ocurrir.



USO. Ahora resulta que los meus quieren que la UNAH participe en la “solución” de los desmadres que vive el país y le piden a Chico Herrera que haga uso de su gran liderazgo para convocar a todos los sectores del país, montar un diálogo –otro- como el paralelo de la plataforma, y arreglen el despelote.



MEJOR. No ha podido ni poner en orden a un grupúsculo de encapuchados, no ha podido iniciar y terminar en orden un tan solo período académico en la “U”, y va a ordenar y a ponerle fin a los desmadres del país...Como no, chon... Mejor pónganse a jugar pin-pon...Pobre, pueblo, pobre...