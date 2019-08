HOJA. Continúan las misas entre el dúo dinámico de los azulejos y de los refundidores para elegir, la próxima semana, a los tales concejales del CNE y del TJE y darle vuelta a la hoja. Vale que el dúo se lleva como el pan con mantequilla y casi siempre están juntos, together.



TORO. Solo los liberales, para no variar, siguen agarrados de las greñas, sin ponerse de acuerdo. A ver si el fin de semana sale humo blanco entre el toro mayor, HP, el cafetalero y “Deuteronomio 27:16”.



PAGOS. Chávez Madison manda a decir que no le paguen a los diputados –incluidos los cachurecos- que no llegan a las sesiones y que tampoco les paguen estos dos meses que no han trabajado por culpa de la mentada insurrección... ¡Ahhh! Y que tampoco le paguen a los maestros y médicos que no trabajan por andar en bochinches, incluida Suyapita.



GOL. Honduras a la final contra Argentina en los Panamericanos y va por el oro luego de marimbear a México. Qué tal. Nadie daba un cinco por esa Selección, los medios no le han parado bola, no anda con los tales “legionarios” y ya ven. Todo lo contrario de la tal H, la mayor, que no paran de hablar de ella y, cuando por fin va a un mundial, no mete ni el gol de la honra.



PATA. La Pelosi viene y nadie la detiene. Los “derechos humanos” y los plataformeros no ven la hora de su arribo para hacerle una encerrona y ponerle la queja por las gaseadas. Y andan brincando en una pata porque también viene la Torres chapina, furibunda activista de la izquierda troglodita.



99.99. A ver si esos “derechos humanos” sacan la cara ante la Pelosi por el 99.99 por ciento de los estudiantes que quieren recibir clases, tanto en la UNAH como en los colegios anarquizados, o por los humildes emprendedores que lo perdieron todo en el incendio del Fiallos Soto. A ver, dijo el cieguito.



COPEMH. Pero Suyapita, el del arete y el del Copemh –el brazo docente de Libre- andan felices, como lombrices, por todo el desmadre que han desatado en el Milla Selva, Técnico Honduras, Central e Intae. Así son felices. Como ellos ya son profesionales y tienen su salario seguro, les importa un pepino que esos pobres mozalbetes acaben en la delincuencia.



SOLO. Los azulejos tuvieron marchas ayer en Marcala y en Danlí y para mañana tienen otra en las calles de la capital, para demostrarle –dicen- al bigotudo olanchano y sus aleros de la Plataforma que su líder supremo –el Indómito- no está solo... Será...



TATO. Martín “El Tato” García se ha quejado en una entrevista, allá en Uruguay, que aquí lo obligaban a gritar el “fuera JOH”. Pero, aparte de eso, ha destacado la belleza de SPS y de su gente y recuerda que le reclamaba a sus amigos que por qué no daban a conocer las tantas cosas buenas que tiene Honduras, no, que solo lo malo.