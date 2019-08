BURROS. Plantón de micrófonos y cámaras caídas ante el abuso de algunos chepos. Pobres periodistas y camarógrafos. Lo único que hacen es trabajar como burros y no quedan bien con ningún bando. Y, cuando cubren el otro lado, aparecen los encapuchados queriéndolos linchar.



GAS. A los chepos también les han volado maceta que es un contento por esa bomba lacrimógena que lanzaron dentro de un bus. Qué necesidad había de eso. El gas debe ser usado solo como disuasivo y no tirárselo a medio mundo como si se tratara de confites. El ombudsman les pide cuentas.



REY. Los plataformeros andan felices, como lombrices, no porque crean que se van a reventar a JOH, sino, porque aseguran que ya destronaron al bigotudo olanchano como el rey de las calles y del bochinche... Será...



CALLE. Pero el bigotudo no se achicopala y manda a decir que las “movilizaciones de Libre son permanentes, no solo los viernes... la calle es para Libre su trinchera. ¿Tan rápido se olvidan que estos 10 años es Libre quien ha resistido por sacar la dictadura y a JOH, mientras ustedes que critican, estaban acomodados y guardaban silencio cómplice? ¡Vaya, jodido!... ¿Estáis oyendo, Suyapita?...



TÍTULO. Al César, lo que es del Cesar, y a “Mel”, lo que es de “Mel”. Lo cierto es que aquí nadie puede intentar, siquiera, arrebatarle al hombre ese título. A él y a su “people” les ha costado sangre, sudor y lágrimas, para que ahora vengan unos neófitos y advenedizos a quererlo despojar de sus dominios. No es justo.



VIEJOS. Será cierto que en el hemiciclo todavía quedan algunos diputados que quieren seguir haciendo de las suyas -como en los viejos tiempos-y pareciera que la “maxi”, la Ufecic y el MP les vale chancleta. En otras palabras, los ilustres están viendo la tempestad, y no se arrodillan.



MOÑA. La propia Maccih ha tenido que salir a decir que el FG ha sido su mejor aliado en el combate de los uñudos, contrario al refrito sesgado de Univisión, que no le reconoce nada. Cuántos fiscales generales han pasado por el MP y nunca capturaron, y menos aún extraditaron, ni a un vendedor de moña.



CAPOS. Será chiche echarse el trompo a la uña con la extradición de esos grandes capos. Alguien, en su sano juicio, creerá que Chinchilla se podrá pasear por los moles o por la calle peatonal, como lo hacen sus antecesores, cuando deje esa papa caliente. Encostalado lo hallarían al día siguiente.



CRIMEN. Ya hoy es jueves y el Hospital Mario Mendoza ha amanecido tomado toda esta semana por el bendito sindicato, en apoyo, dicen sus nefastos dirigentes, a Suyapita y compañía. Eso es un crimen. Allí solo se atienden pacientes psiquiátricos, los medicamentos son carísimos, y solo los venden con receta médica. ¿Y las presuntas autoridades?