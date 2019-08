MARCHA. Los cachos volvieron a salir a las calles y demostraron, una vez más, que el Indómito no está solo y que tiene quien lo defienda de la nueva embestida de sus “amigos”, los Zelaya y el señor de la tele. Por cierto que SN participó en la marcha y fue columbrado posando al lado de los encapuchados.



PECHO. Mel, Salvador y aquel que no quiere a su madre son los que se oponen a las extradiciones y a la lucha contra los narcos, dijo JOH en su discurso ante sus bases. También aseguró que SN hasta saca pecho diciendo que sus principales asesores son policías depurados, quienes pretenden volver si él llega al poder... Será...



DEDO. “La banda del carro rojo”, “Camelia” y otros narcocorridos mexicanos son nada comparados con la realidad de ese culebrón del hijo del “Gato Negro”. Por cierto que el “Gato Negro” era tan famoso en su época casi como un Pablo Escobar catracho –hasta que lo mataron en 2010- y aquí nunca –ni presidentes ni ministros de Seguridad ni nadie- movieron un dedo para capturarlo, “pior” extraditarlo... ¿Entonces?



TUFO. Sepa Judas quién estará moviendo los hilos –desde aquí o allá en la USA- para darle volantín al gobierno de la Vida Mejor. Esa nueva publicación de Univisión es más vieja que el tufo y no es más que un refrito de los destapes de los macizos desde los tiempos de JJ Mayor.



TERROR. En esas redes le han volado riata que es un contento al terror de los periquitos por haber suspendido las clases ayer en todos los colegios de la capital para “reprogramar” la presunta recuperación del tiempo perdido. Hay institutos que ya llevan como tres meses sin clases y el propio ministro perdiendo el tiempo.



AVISO. La otra cosa es que mandó el aviso de la suspensión casi a las seis de la mañana de ayer mismo, y al estilo Trump, vía tuit. Al menos, claro está, que le hayan dado la orden y, como dicen que, el que manda, manda, y si se equivoca, vuelve a mandar.



CAMBIO. Para que vean que la “lucha por la salud y la educación” era pura casaca, Suyapita ya le cambió el nombre a su movimiento y ahora se llama “Plataforma por la defensa de Honduras”. La nueva consigna es “hasta sacar a JOH”. Por lo menos ya no mienten.



BURRA. “Vamos, Honduras” se llama el movimiento de Cuqui. A ver si continúa con su proyecto ahora que ya es historia en la ENEE. Por cierto, el nuevo power de la mentada “tenebrosa” prometió que el contrato de la llevada y traída EEH tenía los días contados. A ver si cumple ahora que está encaramado en la burra.



HUMO. Suspendidas otra vez las sesiones en el hemiciclo, pero la bulla es que ya hay humo blanco con el líder supremo refundidor y que al final se decidió cancelar la sesión por el desmadre de los plataformeros y sus aliados, los encapuchados.